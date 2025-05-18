Праздник сегодня, 18 мая: что категорически нельзя делать, важные приметы
18 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святого Феодота Анкирского и семи дев-мучениц. До конца года остается 227 дней.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 18 мая и у кого День ангела.
Что за церковный праздник сегодня
18 мая по новому стилю верующие чтят память святого мученика Феодота Анкирского и семи святых дев, погибших за христианскую веру в III веке. Феодот жил в городе Анкира (ныне Анкара, Турция) и был хозяином отеля.
Он помогал узникам-христианам, предоставлял убежище и открыто выступал против языческих обрядов. Во времена гонений на христиан он укрывал верующих и позволял проводить у себя богослужения. Семь женщин-христианок - Текуса, Фаина, Клавдия, Матрона, Иулия, Александра и Евфрасия - были арестованы и казнены после отказа отречься от веры.
Феодот похоронил их тела, за что и сам был схвачен, подвергнут пыткам и казнен. В церковном календаре этот день посвящен мужеству, вере и преданности Богу.
Что нельзя делать 18 мая
В этот день категорически не рекомендуется рубить деревья или даже ломать ветки, ведь это считается проявлением неуважения к природе.
Веселье и громкие развлечения также нежелательны - чрезмерная радость, по поверьям, может навлечь невзгоды.
Ссоры в этот день особенно опасны, потому что, как говорят в народе, начатый конфликт будет длиться долго и принесет много хлопот.
Запрещается проявлять агрессию, ругаться, оскорблять других или отказывать нуждающимся в помощи - это может вернуться злом.
Также не советуют шить, начинать новые дела, увольняться или менять работу, потому что любые начинания в этот день могут завершиться неудачей.
Приметы 18 мая связаны преимущественно с дождем (фото: Freepik.com)
Народные приметы и традиции 18 мая
- Если птицы замолчали и больше не щебечут - скоро начнется гроза и пойдет дождь.
- Когда рассада активно впитывает воду - это признак того, что лето будет засушливым; если же почва остается влажной и вода не впитывается, значит, впереди дождливое лето.
- Неустойчивая и пасмурная погода в этот день предвещает богатый урожай зерновых.
- Если 18 мая дождь идет с перерывами, это свидетельствует о приближении непогоды.
- Когда большие облака плывут с юга на север - в ближайшее время стоит ждать дождя.
У кого День ангела 18 мая
18 мая День ангела празднуют
- Андрей
- Богдан
- Василий
- Денис
- Макар
- Федот
- Юлия
- Александра
- Клавдия
- Кристина
- Матрона
- Фаина
Людям, рожденным 18 мая, в качестве оберега подходит турмалин - минерал, известный еще с древних времен. Согласно народным верованиям, розовый турмалин придает женщине особый шарм и привлекательность для мужчин.
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия