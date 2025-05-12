Праздник сегодня, 12 мая: что нельзя делать, у кого День ангела, приметы дня

Что за церковный праздник сегодня

12 мая по церковному календарю почитается память Епифания, епископа Кипрского и Германа, патриарха Царьградского.

Епифаний Кипрский родился в 310 году на землях Палестины. Чтобы глубже познать Священное Писание, он изучил много языков и общался с многочисленными отшельниками, а впоследствии сам принял монашество.

В 333 году его рукоположили в священники, после чего он основал собственный монастырь. Епифаний решительно выступал в защиту православной веры, активно борясь против ересей, угрожавших единству Церкви. В 367 году он был избран епископом Саламины на Кипре, где служил до самой смерти в 403 году, отойдя в вечность в возрасте 93 лет.

Святитель Герман, будущий Патриарх Константинополя, родился в VII веке в самом сердце Византии - Константинополе. После казни его отца по приказу императора Константина Погоната, юного Германа отдали на воспитание церковным наставникам, где он глубоко изучил Священное Писание.

За благочестивую жизнь он был рукоположен в епископы города Кизик, а впоследствии избран Патриархом Константинопольским. Святитель активно противостоял иконоборчеству, возглавляемому императором-еретиком Львом III Исавром, однако, испытав давление, добровольно оставил кафедру.

Император, жаждущий мести, приказал изгнать Германа из патриаршего дома после избиения. После 14 лет служения святитель отошел ко Господу в 740 году в возрасте 95 лет, и был похоронен в константинопольском монастыре Хора; впоследствии его мощи были перенесены во Францию.

Что нельзя делать 12 мая

В этот день стоит хранить свои замыслы в тайне, не рассказывая о них даже близким людям, чтобы не испортить их осуществление.

Не рекомендуется заниматься уборкой пыли, особенно на высоких поверхностях, таких как шкафы, ведь это может навлечь неприятности.

Плохие мысли или зависть к другим в этот день могут негативно повлиять на здоровье, поэтому следует избегать таких эмоций.

Народные приметы запрещают срывать или приносить домой белые кувшинки, потому что они якобы несут энергетику грусти.

Также считается нежелательным идти в этот день в гости - лучше остаться дома и провести день в спокойствии.

12 мая наблюдают за поведением майских жуков (фото: Freepik.com)

Народные приметы и традиции 12 мая

Наши предки оставили много интересных примет, связанных с этим днем, по которым пытались предсказать будущее лето.

Если утро начиналось с красноватого рассвета, это считалось признаком засушливого лета с недостатком дождей.

Обильное цветение рябины предвещало богатый урожай ягод в теплое время года.

Когда же утро было пасмурным и серым, люди ожидали дождливое и сырое лето.

Ясное, чистое небо со светлыми звездами утром указывало на жаркую летнюю погоду.

Большое количество майских жуков в этот период считалось знаком будущей засухи и жары.

У кого День ангела 12 мая

12 мая День ангела отмечают

Герман

Денис

Иван

Петр

Федор

Семен

Филипп

Тем, кто родился 12 мая, в качестве талисмана подходит циркон - эффектный полудрагоценный камень, сверкающий ярким блеском. С древности его считали символом силы, влияния и высокого положения. Циркон носили не только для украшения, но и как оберег, подчеркивающий статус.