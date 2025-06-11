Праздник сегодня, 11 июня: что нельзя делать и важные приметы

11 июня православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святых апостолов Варфоломея и Варнавы. До конца года остается 203 дня.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 11 июня и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

11 июня по новому стилю отмечается день памяти апостолов Варфоломея и Варнавы.

Апостол Варфоломей происходил из города Кана Галилейская и принадлежал к первым ученикам Иисуса Христа.

После того как Христос вознесся на небо, Варфоломей присоединился к миссионерской деятельности и путешествовал с проповедью в Сирию и Малую Азию, обращая многих язычников в христианство.

На своем пути он подвергся серьезным преследованиям - в городе Иераполе его пытались казнить, однако ему удалось избежать смерти. Впоследствии Варфоломей отправился в Индию, где перевел Евангелие от Матфея на местный язык.

В Армении он исцелил дочь царя Полимия, и в результате этого чуда крестились сам царь, его родня, приближенные лица и жители десяти городов. Однако не все принимали христианское учение. В городе Альбани (нынешний Баку) противники веры схватили апостола и казнили его.

Апостол Варнава родом с Кипра, был одним из семидесяти учеников Христа. Он проповедовал в Малой Азии, на Кипре и даже в Италии. Однако именно на родном острове ему пришлось принять мученическую смерть - местные иудеи избили его камнями.

После этого христиане тайно похоронили его тело, но впоследствии могила была забыта. Со временем на этом месте начали происходить исцеления, и это привело к открытию мощей апостола. В память о нем там возвели храм.

Что нельзя делать 11 июня

Ни в коем случае нельзя ссориться с любимым человеком - считается, что этим можно отпугнуть семейное счастье и навлечь холод в отношениях.

Не следует ни занимать деньги, ни самому брать в долг - по поверью, это может обернуться финансовыми трудностями на весь год.

В этот день не советуют делать серьезные покупки или заключать важные сделки - считается, что такие дела не принесут радости или будут неудачными.

Не стоит отправляться за лекарственными травами - наши предки верили, что в этот день природа может быть искажена нечистой силой, и такие сборы только навредят.

11 июня обязательно надо примириться с близкими людьми (фото: Freepik.com)

Народные приметы и традиции 11 июня

Наши предки оставили после себя немало интересных наблюдений, связанных с этим днем:

если ночь перед 11 июня была теплой - лето будет жарким;

облачное небо утром - ждите дождя уже к обеду;

гром, услышанный в этот день, предвещает удачную рыбалку;

туман, покрывающий водоемы утром, обещает богатый грибной сезон в лесу.

Кроме природных примет, в народе верили, что именно 11 июня следует обязательно помириться с теми, с кем вы в ссоре. Если лично встретиться не получается - стоит хотя бы позвонить. Главное - успеть до захода солнца, ведь именно тогда прощение будет иметь силу изменить судьбу к лучшему.

У кого День ангела 11 июня

11 июня День ангела отмечают:

Варфоломей

Ефрем

Мария

Оберегом для тех, кто родился 11 июня, является сардоникс - полудрагоценный минерал с характерным слоистым рисунком. В давние времена сардоникс считали символом дороги и спутником путешествий, поэтому его часто брали с собой в путешествие в качестве защиты.