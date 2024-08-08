RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Праздник 9 августа: что строго запрещено делать, народные приметы

Церковный праздник 9 августа 2024 года по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Праздник 9 августа - завтра православные украинцы чтят память апостола Матия по новому церковному календарю. В народе этот день называли Змеиным праздником.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Святой апостол Матий родился в Вифлееме и с детства изучал Закон Божий. Он присоединился к ученикам Иисуса Христа после того, как услышал Его проповеди, и стал одним из 70 апостолов. После предательства Иуды Матия избрали в число 12 апостолов.

Матий проповедовал в Иудее и других странах, где творил многочисленные чудеса: исцелял больных, возвращал зрение слепым, изгонял бесов. Его деятельность вызвала гнев среди иудейских лидеров, и первосвященник Анан приговорил его к смерти.

Матий принял мученическую смерть из-за избиения камнями, оставаясь верным Христу до конца. Его тело было с почестями похоронено набожными христианами.

Святой Матий (изображение: kyrios.org.ua)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

  • Ссориться с родными и близкими
  • Хвастаться достижениями
  • Переезжайте на новое место.

Также не рекомендуется делать блюда из молока. Кроме этого, лучше не носить изделия из любого металла. Наши предки считали, что это может привести к проблемам в будущем.

Народные приметы и традиции 9 августа

  • Много росы утром - день будет жарким
  • Идет дождь - такая погода затянется до конца лета
  • Солнечный день - осень и зима будут теплыми
  • Холодный ветер - к большим снегопадам зимой.

Наши предки называли этот день Змеиным праздником. Считали, что 9 августа нельзя выпасать коров, ведь в поле много змеи, которые могут напасть на скот, и, по поверьям, высосать из животного всю кровь и молоко.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют: Антон, Григорий, Дмитрий, Алексей, Иван, Леонтий, Макар, Матвей, Петр, Иаков, Мария, Маргарита, Ирина.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день коворкинга
  • День книголюбов
  • Международный день коренных народов в мире.

Раньше мы рассказывали когда отметим Ореховый Спас 2024 и что нужно успеть сделать к празднику.

Также читайте о церковных запретах и правилах, а также почему они важны.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Kyrios, Sogodni Svyato, Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Церковный календарьПраздники