Праздник 9 августа: что строго запрещено делать, народные приметы

Праздник 9 августа - завтра православные украинцы чтят память апостола Матия по новому церковному календарю. В народе этот день называли Змеиным праздником.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святой апостол Матий родился в Вифлееме и с детства изучал Закон Божий. Он присоединился к ученикам Иисуса Христа после того, как услышал Его проповеди, и стал одним из 70 апостолов. После предательства Иуды Матия избрали в число 12 апостолов.
Матий проповедовал в Иудее и других странах, где творил многочисленные чудеса: исцелял больных, возвращал зрение слепым, изгонял бесов. Его деятельность вызвала гнев среди иудейских лидеров, и первосвященник Анан приговорил его к смерти.
Матий принял мученическую смерть из-за избиения камнями, оставаясь верным Христу до конца. Его тело было с почестями похоронено набожными христианами.
Святой Матий (изображение: kyrios.org.ua)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется делать блюда из молока. Кроме этого, лучше не носить изделия из любого металла. Наши предки считали, что это может привести к проблемам в будущем.
Наши предки называли этот день Змеиным праздником. Считали, что 9 августа нельзя выпасать коров, ведь в поле много змеи, которые могут напасть на скот, и, по поверьям, высосать из животного всю кровь и молоко.
Завтра именины празднуют: Антон, Григорий, Дмитрий, Алексей, Иван, Леонтий, Макар, Матвей, Петр, Иаков, Мария, Маргарита, Ирина.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Kyrios, Sogodni Svyato, Википедия.