Праздник 9 августа: что нельзя делать в Змеиный день, приметы
Сегодня, 9 августа, праздник - православные украинцы чтят память святого апостола Матия по новому церковному календарю. В народе этот день называли Змеиным праздником.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Святой апостол Матий родился в Вифлееме и с раннего детства изучал Закон Божий под руководством Симеона Богоприемника.
Когда Иисус Христос начал проповедь о Царстве Небесном, Матий услышал Его науку, оставил светские заботы и стал одним из Его верных последователей. Он присоединился к 70 апостолам, избранным Христом, и без устали следовал за Ним, став свидетелем многих чудес.
После предательства Иуды Искариота был избран на его место среди 12 апостолов. Святой Матфей также проповедовал среди язычников, не опасаясь преследований и опасностей. По преданию, он действовал и в Эфиопии, где испытал тяжкие страдания: его избивали, жгли огнем, но Дух Святой поддерживал его в этих испытаниях.
Кроме того, Матий проповедовал в Македонии, где подвергся еще одному испытанию - его заставили выпить слепивший людей яд. Однако апостол не только выжил, но и исцелил более 250 человек, пострадавших от яда, возложив на них руки и произнеся Имя Христово.
В конце концов, Матий вернулся в Иудею, где многих обратил к вере во Христа. Он творил многочисленные чудеса: возвращал зрение слепым, лечил глухих, изгонял бесов и исцелял больных, тем самым укрепляя веру людей.
Однако его деятельность вызвала ярость среди иудейских религиозных лидеров, особенно первосвященника Анана, приказавшего схватить Матия. После несправедливого суда апостола приговорили к смерти из-за избиения камнями.
Святой Матий мужественно принял мученическую смерть, молясь о своих преследователях. После его смерти тело апостола было с почестями похоронено набожными христианами, славившими Бога за его святую жизнь и мученический подвиг.
Святой Матий (изображение: Википедия)
Что нельзя делать сегодня, 9 августа
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Сплетничать и ссориться
- Переезжать на новое место
- Хвастаться чем-либо.
Также не рекомендуется носить какие-либо изделия из металла. Полагали, что это приведет к тому, что в будущем придется отвечать за чужие грехи и ошибки.
Молоко в этот день под запретом. Верили, что 9 августа нечисть вытягивает из коров кровь и может навредить. Также сегодня было принято собирать и сушить травы на зиму.
Барельеф над саркофагом апостола Матия в Трире (фото: Википедия)
Народные приметы и традиции этого дня
- Идет дождь - осадки затянутся до осени
- Утром много росы - будет жара
- Холодный ветер - зима будет снежной
- Солнечный день - к теплой осени и зиме.
Наши предки называли этот день Змеиным праздником. По поверьям, сегодня нельзя было выпасать коров, ведь считали, что сегодня змеи нападают на крупный рогатый скот и может высосать всю кровь с молоком.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Антон, Григорий, Дмитрий, Алексей, Иван, Леонтий, Макар, Матвей, Петр, Иаков, Мария, Маргарита, Ирина.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный день коренных народов мира
- День книголюбов
- Международный день коворкинга.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.