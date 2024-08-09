Праздник 9 августа: что нельзя делать в Змеиный день, приметы

Сегодня, 9 августа, праздник - православные украинцы чтят память святого апостола Матия по новому церковному календарю. В народе этот день называли Змеиным праздником.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой апостол Матий родился в Вифлееме и с раннего детства изучал Закон Божий под руководством Симеона Богоприемника.

Когда Иисус Христос начал проповедь о Царстве Небесном, Матий услышал Его науку, оставил светские заботы и стал одним из Его верных последователей. Он присоединился к 70 апостолам, избранным Христом, и без устали следовал за Ним, став свидетелем многих чудес.

После предательства Иуды Искариота был избран на его место среди 12 апостолов. Святой Матфей также проповедовал среди язычников, не опасаясь преследований и опасностей. По преданию, он действовал и в Эфиопии, где испытал тяжкие страдания: его избивали, жгли огнем, но Дух Святой поддерживал его в этих испытаниях.

Кроме того, Матий проповедовал в Македонии, где подвергся еще одному испытанию - его заставили выпить слепивший людей яд. Однако апостол не только выжил, но и исцелил более 250 человек, пострадавших от яда, возложив на них руки и произнеся Имя Христово.

В конце концов, Матий вернулся в Иудею, где многих обратил к вере во Христа. Он творил многочисленные чудеса: возвращал зрение слепым, лечил глухих, изгонял бесов и исцелял больных, тем самым укрепляя веру людей.

Однако его деятельность вызвала ярость среди иудейских религиозных лидеров, особенно первосвященника Анана, приказавшего схватить Матия. После несправедливого суда апостола приговорили к смерти из-за избиения камнями.

Святой Матий мужественно принял мученическую смерть, молясь о своих преследователях. После его смерти тело апостола было с почестями похоронено набожными христианами, славившими Бога за его святую жизнь и мученический подвиг.

Святой Матий (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 9 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Сплетничать и ссориться

Переезжать на новое место

Хвастаться чем-либо.

Также не рекомендуется носить какие-либо изделия из металла. Полагали, что это приведет к тому, что в будущем придется отвечать за чужие грехи и ошибки.

Молоко в этот день под запретом. Верили, что 9 августа нечисть вытягивает из коров кровь и может навредить. Также сегодня было принято собирать и сушить травы на зиму.

Барельеф над саркофагом апостола Матия в Трире (фото: Википедия)

Народные приметы и традиции этого дня

Идет дождь - осадки затянутся до осени

Утром много росы - будет жара

Холодный ветер - зима будет снежной

Солнечный день - к теплой осени и зиме.

Наши предки называли этот день Змеиным праздником. По поверьям, сегодня нельзя было выпасать коров, ведь считали, что сегодня змеи нападают на крупный рогатый скот и может высосать всю кровь с молоком.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Антон, Григорий, Дмитрий, Алексей, Иван, Леонтий, Макар, Матвей, Петр, Иаков, Мария, Маргарита, Ирина.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: