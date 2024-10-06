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Праздник 6 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Воскресенье 06 октября 2024 06:00
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Праздник 6 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела Церковный праздник 6 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 6 октября, праздник - православные украинцы чтят память святого апостола Фомы по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Фома был одним из 12 апостолов, призванных Иисусом во время его земного служения. Как и другие ученики, он оставил свою привычную жизнь, чтобы следовать за Христом.

Наиболее известный эпизод из жизни апостола - это его сомнения по поводу Воскрещения Иисуса. Когда другие апостолы свидетельствовали о чуде, Тома не поверил, пока не увидел и не прикоснулся к ранам Спасителя своими глазами. Этот эпизод стал символом непростой, но глубокой веры в божественность Христа.

После Воскресения Тома стал активно проповедовать христианство, зачастую в Индии. По преданию, там он основал церковь, где стало появляться множество чудес. Его жизнь является примером преданности вере, а мученическая смерть - символом готовности отдать свою жизнь за Христа.

Праздник 6 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Убеждение святого Фомы, Рембрандт (изображение: википедия)

Что нельзя делать сегодня, 6 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ссориться и злословить
  • Жаловаться на судьбу
  • Лениться или много есть
  • Отказывать в помощи.

В прежние времена в этот день почитается память преподобного Иосифа. На завтрак обязательно подавали кусок хлеба, верили, что это обеспечит достаток и благополучие в семье.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Утром стоит густой туман - ко богатому урожаю
  • Вырос высокий сорняк - зимой будет много снега
  • Мало грибов в лесу - зима будет суровой
  • На улице нет ветра - к холодной погоде.

В этот день украинская активно готовились к зиме, пополняя запасы продуктов. Верующие обращались с молитвами к святому апостолу, прося благословения и счастья. Обязательно нужно испечь каравай, и угостить кусочком больного человека - это поможет ему поскорее поправиться.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Иван, Макар, Ян.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День учителя в Украине
  • День города Ужгород
  • День территориальной обороны
  • Всемирный день охраны мест обитания
  • День замены лампочки
  • День висения на люстре.

Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники в октябре 2024 года - православный календарь на каждый день.

Также узнайте подробности о Соборе архистратига Михаила 2024 - что нельзя делать и традиции праздника

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Благовіст", Церковный календарь УПЦ, Sogodni Svyato.

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