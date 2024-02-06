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Праздник 6 февраля: что обязательно сегодня нужно сделать, а что - строго запрещено

Вторник 06 февраля 2024 06:00
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Праздник 6 февраля: что обязательно сегодня нужно сделать, а что - строго запрещено Какой церковный праздник 26 февраля (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

6 февраля православные верующие чтят память преподобного Вуколы Смирнского. Святого считают первым епископом, отслужившим свою службу в Малой Азии, проповедуя христианство.

О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции 6 февраля

В древние времена этот праздник называли Вукол-телятник. Многие приметы и обряды в этот день связывали с плодородием, в том числе с успешным рождением телят у коров, которые раньше считались главными источниками питания для семьи. Из этого следует еще один обряд, в котором в этот день считалось возможным избавиться от мужского бессилия.

Также верили, что если одинокий человек помолится в Вуколе, он может вскоре найти своего жизненного партнера.

День Вуколы считается отличным временем для генеральной уборки в доме и во дворе. Рекомендуется вывести мусор, промыть пол и окна, а также исправить древние поломки и отремонтировать то, что откладывалось в течение длительного времени.

Главные приметы этого дня

  • Если сегодня холодно - март будет теплым.
  • Ударят морозы - обещают бурную весну, сухое и жаркое лето.
  • Чем холоднее на Вуколу, тем теплее будет первый месяц весны.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя ссориться, а если вы живете не в ладу с соседями, дата - отличный день для примирения.

Рекомендуется также в этот день носить на себе оберег, потому что в этот день очень легко получить сглаз.

Сегодня День ангела празднуют: Александр, Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Юлиан.

Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.

Читайте также о том, когда по новому календарю праздновать Сретение.

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