Праздник 4 сентября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Ерофей родился в Афинах, когда христианство только начинало проникать в Грецию. Он получил хорошее образование, которое дало ему основательные знания по религии и философии, что было распространено среди образованных людей того времени.

Впоследствии Ерофей стал епископом Афин и активно проповедовал христианство среди местного населения. Его деятельность сопровождалась многими чудесами, что принесло ему большое уважение и авторитет среди верующих.

Когда император Диоклетиан начал преследование христиан, Ерофея арестовали за распространение веры, противоречащей римским традициям. Во время допросов он подвергся жестоким пыткам, но остался верен своим убеждениям.

Мученическая смерть Ерофея, хоть и имеет несколько вариантов в разных источниках, вероятно, произошла в IV веке. Его стойкая вера в Бога вдохновила многих, а фигура святого Ерофея стала символом преданности в трудные времена гонений и испытаний для христиан.

Ерофей Атенский, Стамбул (изображение: википедия)

Святой Франциск родился в Ассиже, Италия, в 1181 году в семье зажиточного торговца. В молодости он проводил роскошную жизнь, занимался торговлей, также стремился к славе и участвовал в военных походах, включая войну с Перуджей.

Вернувшись домой после плена и болезни, пережив глубокое духовное пробуждение, Франциск начал переосмысливать свою жизнь. Однажды, молясь в церкви святого Дамьяна, он услышал голос, приказывающий восстановить эту церковь. Это стало отправной точкой нового пути.

Франциск был известен своей любовью к природе и всему живому, называя солнце, луну и животных своими братьями и сестрами. В 1209 г. он и его последователи получили утверждение на свое служение от Папы Иннокентия III, и орден начал быстро расти

Умер Франциск в 1226 году и был похоронен в базилике святого Франциска в Ассизи. В 1228 г. его канонизировал Папа Григорий IX.

Франциск Ассизский (изображение: википедия)

Что нельзя делать сегодня, 4 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться, злословить

Вспоминать о плохом

Ходить в поле или в лес.

Девушкам в этот день следует избегать общения с незнакомцами, поскольку это может принести неполадки. К тому же, особенно опасно впускать домой посторонних людей, ведь верили, что сегодня вместе с гостями в дом попадают злые духи.

За народными поверьями, в это время лешие и прочая нечисть прячутся от наступающих холодов до самой весны. Чтобы защитить свой дом от возможного вторжения злых сил или духов, люди развешивали чеснок по всему дому.

Народные приметы и традиции этого дня

С самого утра красный восход солнца - будет ветрено

Пожелтела только верхушка березы - к ранней весне

Сильный ветер - стоит ждать суровой зимы

Небо затянуто облаками - к пасмурному октябрю

Вечером стало теплее - зимой выпадет много снега.

Считается, что с сегодняшнего дня осень начинает плавно переходить в зиму. Поэтому, по старым традициям, в этот день принято доставать из шкафа зимнюю одежду, даже если на улице еще тепло. Издавна украинцы верили, что это способно напугать настоящую зиму и отсрочить приход морозов.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Василий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Яков, Вероника.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: