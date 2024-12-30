Праздник 30 декабря: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

В понедельник 30 декабря начинается 28-я неделя после Пятидесятницы. Сегодня православная церковь чтит память святой мученицы Анисии.
О запретах, истории и традициях праздника 30 декабря рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Мученица Анисия Солунская родилась в конце III века, в то время, когда правителям был язычник Максимиан. Родители девушки были христианами, поэтому воспитали дочь в соответствии с заповедями Божьими.
После смерти отца и матери Анисия раздала имущество нуждающимся, а свою жизнь посвятила воздержанию и постоянным молитвам. Однако однажды, когда девушка шла по улицам города, ее остановил воин, приглашая пойти на языческий праздник.
Анисия отказалась, исповедав христианство. Тогда разъяренный мужчина выхватил меч и ударил христианку. После смерти Анисии, христиане построили над могилой храм.
О, благочестива мученице Христова Анісіє, розквіт землі нашої, обрана донько Церкви Православної! Хто не захопиться силою Божою, що виявилася в твоїй слабості? Ти, як жінка, покорила видимих і невидимих ворогів, витерпіла ув’язнення та багаточисельні муки за Христа і успадкувала Царство Небесне.
Тому ми, як вірні слуги Господні, віддано шануємо тебе і вперто молимося: молись за нас перед Всемогутнім Богом, щоб він надав Церкві Православній процвітання, нашій Батьківщині справедливий мир, людям благочестя, успіх в скрутні часи війни, утіху в горі, допомогу та заступництво в усіх обставинах земних випробувань.
Нехай земне наше існування буде благословенним благодаттю Божою і твоєю сердечною заступницькою молитвою, і ми досягнемо Царства Небесного, де разом з тобою будемо славити Бога в святих Своїх - Отця, Сина та Святого Духа, на віки віків. Амінь.
Согласно убеждениям предков, 30 декабря нельзя:
Также предки верили, что сегодня обязательно надо навестить друзей и родственников. Кроме этого, 30 декабря старалась употреблять в пищу несоленые блюда.
По новому стилю, 30 декабря именины у людей с такими именами: Богдан, Платон, Михаил, Василий, Иеремей, Эмилия, Вячеслав, Григорий, Ян, Александр, Иван, Трофим, Николай, Петр, Яков.
К тому же по старому стилю сегодня день ангела отмечают: Никита, Денис, Иван, Даниил, Николай, Петр, Александр, Сергей, Степан.
Ранее мы писали о том, когда будут отмечать Щедрый вечер.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Фонд пам’яті Блаженнішого Митрополита Мефодія, DayToday, Википедия.