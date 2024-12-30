Праздник 30 декабря: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

История церковного праздника

Мученица Анисия Солунская родилась в конце III века, в то время, когда правителям был язычник Максимиан. Родители девушки были христианами, поэтому воспитали дочь в соответствии с заповедями Божьими.

После смерти отца и матери Анисия раздала имущество нуждающимся, а свою жизнь посвятила воздержанию и постоянным молитвам. Однако однажды, когда девушка шла по улицам города, ее остановил воин, приглашая пойти на языческий праздник.

Анисия отказалась, исповедав христианство. Тогда разъяренный мужчина выхватил меч и ударил христианку. После смерти Анисии, христиане построили над могилой храм.

Молитва святой мученице Анисии

О, благочестива мученице Христова Анісіє, розквіт землі нашої, обрана донько Церкви Православної! Хто не захопиться силою Божою, що виявилася в твоїй слабості? Ти, як жінка, покорила видимих і невидимих ворогів, витерпіла ув’язнення та багаточисельні муки за Христа і успадкувала Царство Небесне.

Тому ми, як вірні слуги Господні, віддано шануємо тебе і вперто молимося: молись за нас перед Всемогутнім Богом, щоб він надав Церкві Православній процвітання, нашій Батьківщині справедливий мир, людям благочестя, успіх в скрутні часи війни, утіху в горі, допомогу та заступництво в усіх обставинах земних випробувань.

Нехай земне наше існування буде благословенним благодаттю Божою і твоєю сердечною заступницькою молитвою, і ми досягнемо Царства Небесного, де разом з тобою будемо славити Бога в святих Своїх - Отця, Сина та Святого Духа, на віки віків. Амінь.

Народные приметы этого дня

Если сегодня безоблачная погода - вскоре придет потепление

Сегодня ветер южный - лето будет теплым, а год - богатым на урожаи

Если 30 декабря громко чирикают воробьи - скоро будет оттепель

В этот день идет снег - к сильным дождям летом

Что сегодня нельзя делать

Согласно убеждениям предков, 30 декабря нельзя:

обсуждать кого-то

поднимать вещи с земли

прясть и шить

иметь серьезные дела с деньгами

Также предки верили, что сегодня обязательно надо навестить друзей и родственников. Кроме этого, 30 декабря старалась употреблять в пищу несоленые блюда.

У кого сегодня именины

По новому стилю, 30 декабря именины у людей с такими именами: Богдан, Платон, Михаил, Василий, Иеремей, Эмилия, Вячеслав, Григорий, Ян, Александр, Иван, Трофим, Николай, Петр, Яков.

К тому же по старому стилю сегодня день ангела отмечают: Никита, Денис, Иван, Даниил, Николай, Петр, Александр, Сергей, Степан.