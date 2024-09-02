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Праздник 3 сентября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Понедельник 02 сентября 2024 22:45
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Праздник 3 сентября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела Церковный праздник 3 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Праздник 3 сентября - завтра православные украинцы чтят память святого Анфима, епископа Никомидийского по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Анфим, епископ Никомидийский

Анфима, епископ Никодимийский, жил в III веке и был известным священником, активно проповедовавшим христианство и поддерживавшим верующих во время преследований.

Святой Анфим славился своей мудростью и духовной силой, вдохновлявшей многих людей принимать христианство. Из-за своей активной деятельности он попал в поле зрения римских властей, которые арестовали его и подвергли жестоким пыткам, пытаясь заставить отречься от веры.

Однако Анфиим остался непоколебимым в своей вере. Он продолжал проповедовать даже во время страданий. В конце концов его казнили из-за обезглавления, и его мученическая смерть стала примером преданности для многих христиан.

Праздник 3 сентября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Священномученик Анфим, фреска (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра, 3 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

  • Ссориться и сплетничать
  • Играть свадьбу или признаваться
  • Поднимать деньги с земли.

Также завтра не рекомендуется выходить из дома после заката одиноким девушкам, ведь верили, что нечистая сила может превратить их в злую ведьму.

Этот день считается неблагоприятным для сватовства и свадеб. Существует поверье, что брак, заключенный в этот день, скоро распадется.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Слышен гром - до теплой и сухой осени
  • Красное небо на закате - скоро похолодает
  • Идет дождь после обеда - к резкому изменению погоды
  • Весь день теплая погода - осень будет поздней.

По традиции завтра рекомендуется навести порядок в доме и избавиться от всего лишнего. Ненужные вещи можно отдать тем, кому они понадобятся, или сжечь их. Считается, что таким образом освобождается место для нового и лучшего в жизни.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют: Андрей, Василий, Владимир, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Алексей, Петр, Филипп, Роман, Сергей, Василиса.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День открытия уникальности ДНК
  • День рождения бюстгальтера
  • День открытия новой двери.

Раньше мы рассказывали о Родительской субботе в сентябре: когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.

Также читайте, почему в церкви во время молитвы хочется зевать.

При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.

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