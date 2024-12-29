Праздник 29 декабря: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

История церковного праздника

Святой Иосиф Обручник происходил из рода царя Давида. В почтенном возрасте мужчина стал опекуном Марии, о которой заботился и вместе с которой бежал в Египет, скрываясь от преследования царя Ирода.

Тогдашнему правителю было предсказано скорое пришествие Иудейского Царя. Ирод считал, что сможет быть хитрее судьбы, приказав убить всех малышей мужского пола - тогда погибли 14 тысяч младенцев.

В тот период происходила перепись населения в стране, поэтому в Вифлееме находилось много семей с детьми. Однако надежды Ирода остаться у власти были напрасными - благодаря предупреждению ангела, Мария и Иосиф смогли сбежать с Иисусом в Египет. Младенцы, погибшие от рук царя Ирода, считаются первыми мучениками за Христа.

Согласно историям из церковных книг, по профессии Иосиф был плотником. От первого брака у него осталось две дочери и четыре сына. Одним из них был Иаков, которого называют братом Господним. Согласно преданию, после своего воскресения Иисус явился брату и сделал его епископом Иерусалимской церкви.

Царь Давид был правителем, при котором построили столицу Израиля - Иерусалим. Также Давид предсказал первое пришествие Господа.

Народные приметы этого дня

Если сегодня метель - июль будет дождливым

29 декабря куры садятся на насест раньше, чем обычно - к морозам

Запотевают окна - будет оттепель

Что сегодня нельзя делать

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

желать счастья и здоровья - будет наоборот

ссориться с семьей и знакомыми

ругаться

Предки верили что в этот день может бродить нечистая сила. Главной защитой от нее была молитва. Также в этот день старались больше времени посвятить близким и домашним делам.

У кого сегодня именины

По новому стилю, 29 декабря день ангела у людей с такими именами: Арина, Анисия, Даниил, Антон, Мария, Лев, Макар.

К тому же по старому стилю сегодня именины отмечают: София, Аркадий, Владимир, Макар, Илья, Александр, Николай, Петр, Павел, Семен.