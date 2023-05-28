Праздник 28 мая: на что сегодня строгий запрет и кто празднует день ангела

28 мая по православному календарю почитается память преподобного Пахомия Великого. В народе этот день еще называют Пахома Теплого. Считалось, что в этот день начиналась настоящая летняя погода.

Что нельзя сегодня делать и у кого день ангела - читайте в материале Styler.

Традиции 28 мая

Поскольку сегодня, по поверьям, приходило настоящее тепло, было принято заниматься земледелием. В это время крестьяне проводили поздний посев ячменя и пшеницы.

Кроме того, было разрешено высаживать огурцы, если вы еще этого не сделали. Верили, что урожай будет хорошим. Однако все полевые работы стоило проводить до обеда, иначе - не взойдет.

Среди прочего можно было наводить порядки во дворе, то есть на придомовых территориях: чинить, красить, белить и т. д.

Что нельзя сегодня делать

Ссориться, желать зла, думать плохо о других людях.

Сажать на огороде после обеда, иначе не взойдет.

Вытираться чужим полотенцем, чтобы не унести себе проблемы другого человека.

Оставлять посуду грязной.

Смотреть на свое отражение в воде.

Ловить птиц и охотиться за ними.

Народные приметы

Если восход солнца багряный, значит летом будет жара и мало осадков.

Летает много паутины - к жаркому лету.

Услышите крик вороны - к хорошему известию, а скрежет сороки - к деньгам.

Если после неба виднеется радуга, погода будет ясной.

Если день теплый, то рыбалка будет хорошей.

На можжевельнике цветы - пора сеять ячмень.

На осине обильные серьги - красиво уродит овес.

Кто празднует день ангела

28 мая свои именины отмечают Анастасия, Игнат, Дмитрий, Макар, Пахом.