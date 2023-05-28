Праздник 28 мая: на что сегодня строгий запрет и кто празднует день ангела
28 мая по православному календарю почитается память преподобного Пахомия Великого. В народе этот день еще называют Пахома Теплого. Считалось, что в этот день начиналась настоящая летняя погода.
Что нельзя сегодня делать и у кого день ангела - читайте в материале Styler.
Традиции 28 мая
Поскольку сегодня, по поверьям, приходило настоящее тепло, было принято заниматься земледелием. В это время крестьяне проводили поздний посев ячменя и пшеницы.
Кроме того, было разрешено высаживать огурцы, если вы еще этого не сделали. Верили, что урожай будет хорошим. Однако все полевые работы стоило проводить до обеда, иначе - не взойдет.
Среди прочего можно было наводить порядки во дворе, то есть на придомовых территориях: чинить, красить, белить и т. д.
Что нельзя сегодня делать
- Ссориться, желать зла, думать плохо о других людях.
- Сажать на огороде после обеда, иначе не взойдет.
- Вытираться чужим полотенцем, чтобы не унести себе проблемы другого человека.
- Оставлять посуду грязной.
- Смотреть на свое отражение в воде.
- Ловить птиц и охотиться за ними.
Народные приметы
- Если восход солнца багряный, значит летом будет жара и мало осадков.
- Летает много паутины - к жаркому лету.
- Услышите крик вороны - к хорошему известию, а скрежет сороки - к деньгам.
- Если после неба виднеется радуга, погода будет ясной.
- Если день теплый, то рыбалка будет хорошей.
- На можжевельнике цветы - пора сеять ячмень.
- На осине обильные серьги - красиво уродит овес.
Кто празднует день ангела
28 мая свои именины отмечают Анастасия, Игнат, Дмитрий, Макар, Пахом.
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