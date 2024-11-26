Праздник 26 ноября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Во вторник 26 ноября церковь почитает память проповедника Алипия, столпника. Также продолжаются запреты Рождественского Поста, которые следует соблюдать для духовного очищения.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, а также о том, кто сегодня празднует день ангела.
Преподобный Алипий Столпник родился в Адрианополе в Пафлогонии, в 522 году. По преданию из церковных книг, во время рождения ребенка вся комната наполнилась Божественным сиянием в знак рождения нового праведника.
В юношеском возрасте, выбрав посвятить жизнь служению Богу, Алипий отправился в Константинополь. Однако святому приснилась святая мученица Евфимия. По ее приказу парень вернулся домой и построил храм на месте заброшенного кладбища.
В течение 53 лет Алипий ревностно проповедовал христианство. Считают, что за это он получил от Бога дар исцелять всевозможные недуги. Однако сам святой провел последние 14 лет жизни в борьбе с тяжелой болезнью, дожив до 118 лет.
Чтобы не навлечь неудачу, сегодня нельзя:
Наши предки в этот день особенно беспокоились о скоте. Верили, что ритуалы, проведённые в этот день, помогут улучшить здоровье животных. Иногда для этого выпекали печенье в форме коня, с которым обходили двор.
По новому стилю сегодня именины празднуют: Василий, Михаил, Георгий, Иван, Даниил, Илья, Назар, Николай, Петр.
Кроме этого, по старому стилю 26 ноября день ангела отмечают: Герман, Иоанн.
26 ноября в мире отмечают следующие праздники и события:
Кстати, раньше мы писали о том, когда будет День Андрея Первозванного в 2024 году.
А также рассказывали, когда будут важны праздники цикла от Романа до Иордана.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, DayToday, Википедия.