Праздник 25 июля: что нельзя делать в день Анны Холодницы, приметы

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святая Анна - это бабушка Иисуса Христа. Она родилась в семье священника, была замужем за Иоакимом, состоятельным мужем.

В те времена отсутствие детей считалось большим несчастьем, поэтому супруги усердно молились, прося Бога даровать им ребенка. Молитвы были услышаны, и у уже пожилых родителей родилась Святая Дева Мария, ставшая Божьим даром.

Святая Анна считается покровительницей женщин и семей. Она предоставляет особую защиту беременным женщинам, которые молятся к ней, прося о легких родах и здоровье для себя и ребенка.

Святая Анна, мать Богородицы, почитается как католиками, так и православными. Во всем мире построены храмы и соборы в ее честь.

Анна, мать Девы Марии (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 25 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Бездельничать и лениться

Употреблять алкогольные напитки

Давать пустые обещания.

Также не рекомендуется убирать, стирать, заниматься ремонтом или рукоделием. Разрешается только готовить еду. Кроме этого рекомендовали избегать ссор и не употреблять плохих слов.

Вильнюсская церковь святой Анны (фото: Википедия)

Народные приметы и традиции этого дня

Утром замерзла роса - зима будет холодной

Какая погода до обеда - таким будет декабрь, а какая после обеда - январь

Холодное утро - к суровой зиме

Много желудей на дубе - зима будет теплой

Нет тумана - надвигается непогода.

В старину заметили, что с этого дня начинает становиться все прохладнее, а ночи становятся длиннее. Поэтому сегодняшний праздник получил название Анна Холодница.

Иисус, Мария, Анна, Леонардо да Винчи (фото: Википедия)

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Макар, Александр, Анна, Ираида.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: