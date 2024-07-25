RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Праздник 25 июля: что нельзя делать в день Анны Холодницы, приметы

Церковный праздник 25 июля 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 25 июля, праздник - православные украинцы чтят память святой Анны, матери Пресвятой Богородицы по новому церковному календарю. В народе этот день называли Анна Холодница.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святая Анна - это бабушка Иисуса Христа. Она родилась в семье священника, была замужем за Иоакимом, состоятельным мужем.

В те времена отсутствие детей считалось большим несчастьем, поэтому супруги усердно молились, прося Бога даровать им ребенка. Молитвы были услышаны, и у уже пожилых родителей родилась Святая Дева Мария, ставшая Божьим даром.

Святая Анна считается покровительницей женщин и семей. Она предоставляет особую защиту беременным женщинам, которые молятся к ней, прося о легких родах и здоровье для себя и ребенка.

Святая Анна, мать Богородицы, почитается как католиками, так и православными. Во всем мире построены храмы и соборы в ее честь.

Анна, мать Девы Марии (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 25 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Бездельничать и лениться
  • Употреблять алкогольные напитки
  • Давать пустые обещания.

Также не рекомендуется убирать, стирать, заниматься ремонтом или рукоделием. Разрешается только готовить еду. Кроме этого рекомендовали избегать ссор и не употреблять плохих слов.

Вильнюсская церковь святой Анны (фото: Википедия)

Народные приметы и традиции этого дня

  • Утром замерзла роса - зима будет холодной
  • Какая погода до обеда - таким будет декабрь, а какая после обеда - январь
  • Холодное утро - к суровой зиме
  • Много желудей на дубе - зима будет теплой
  • Нет тумана - надвигается непогода.

В старину заметили, что с этого дня начинает становиться все прохладнее, а ночи становятся длиннее. Поэтому сегодняшний праздник получил название Анна Холодница.

Иисус, Мария, Анна, Леонардо да Винчи (фото: Википедия)

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Макар, Александр, Анна, Ираида.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день красных туфель
  • Международный день "Здоровье, счастье и гипноз"
  • День поиска новых вкусов и запахов
  • День зубной техники
  • День кулинаров.

Раньше мы публиковали почему в церкви во время молитвы хочется зевать.

Также читайте, почему на самом деле умершим закрывают глаза и другие предрассудки о смерти.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Украинская Католическая энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПраздникиЦерковный календарь