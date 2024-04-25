Праздник 25 апреля: что сделать для денег в доме, кого поздравить с Днем ангела

О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История и традиции дня

В древние времена на Марка призывали дожди, молились за урожайное лето. Веровали, что продолжительный дождь в мае сулит богатый урожай.

Эта дата считалась удачной для новых начинаний и путешествий. Чтобы обеспечить финансовое состояние, нужно было приобрести понравившуюся вещь.

Наши предки уделяли внимание прилету перелетных птиц: если они летели в сад, ждали хорошего урожая; к огороду – еще больше плодовитости. В этот день кормушки для птиц вешали в саду.

Из крапивы готовили настой для мытья полов и скамеек. Это растение считалось защитой от зла и несчастья. Чтобы избежать незваных гостей, на дверь крепили букет из крапивы.

Что строго нельзя делать в этот день

Удерживайтесь от советов и вмешательства в жизнь других.

Влюбленным не стоит строить будущие планы, которые могут не осуществиться.

Удерживайтесь от разливания воды на землю, чтобы избежать засухи.

Не рубите домашнюю птицу на мясо, это считается грехом.

У супругов не стоит спорить даже по пустякам, чтобы избежать продолговатого взлета отношений.

Воздерживайтесь от сплетен, разглашения чужих секретов, лжи.

Народные приметы в эту дату

Радуга в этот день обещает хорошую погоду.

Птицы весь день громко поют - к улучшению погоды.

Если резко похолодало - до частых заморозков в мае.

В саду поселились птицы - к хорошему урожаю ягод и фруктов.

Птицы вьют гнезда на солнце - к прохладному лету, в тени - к жаркому и солнечному.

Если яблоня до сих пор не зацвела, урожай яблок будет плохим в этом году.

День ангела сегодня отмечают следующие имена: Марк, Сильвестр, Сергей и Василий.