Праздник 25 апреля: что сделать для денег в доме, кого поздравить с Днем ангела
25 апреля 2024 года верующие чтят память апостола и евангелиста Марка.
О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Лунный календарь, DayToday.
История и традиции дня
В древние времена на Марка призывали дожди, молились за урожайное лето. Веровали, что продолжительный дождь в мае сулит богатый урожай.
Эта дата считалась удачной для новых начинаний и путешествий. Чтобы обеспечить финансовое состояние, нужно было приобрести понравившуюся вещь.
Наши предки уделяли внимание прилету перелетных птиц: если они летели в сад, ждали хорошего урожая; к огороду – еще больше плодовитости. В этот день кормушки для птиц вешали в саду.
Из крапивы готовили настой для мытья полов и скамеек. Это растение считалось защитой от зла и несчастья. Чтобы избежать незваных гостей, на дверь крепили букет из крапивы.
Что строго нельзя делать в этот день
- Удерживайтесь от советов и вмешательства в жизнь других.
- Влюбленным не стоит строить будущие планы, которые могут не осуществиться.
- Удерживайтесь от разливания воды на землю, чтобы избежать засухи.
- Не рубите домашнюю птицу на мясо, это считается грехом.
- У супругов не стоит спорить даже по пустякам, чтобы избежать продолговатого взлета отношений.
- Воздерживайтесь от сплетен, разглашения чужих секретов, лжи.
Народные приметы в эту дату
- Радуга в этот день обещает хорошую погоду.
- Птицы весь день громко поют - к улучшению погоды.
- Если резко похолодало - до частых заморозков в мае.
- В саду поселились птицы - к хорошему урожаю ягод и фруктов.
- Птицы вьют гнезда на солнце - к прохладному лету, в тени - к жаркому и солнечному.
- Если яблоня до сих пор не зацвела, урожай яблок будет плохим в этом году.
День ангела сегодня отмечают следующие имена: Марк, Сильвестр, Сергей и Василий.
Кстати, недавно мы писали о том, когда в этом году празднуют Пасху.
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