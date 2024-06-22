Праздник 22 июня: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Евсевий - выдающаяся фигура христианской Церкви IV века. Отличился своей преданностью вере, мужеством перед преследованиями и активной борьбой за православие.

Родившись в благочестивой христианской семье в Сирии, Евсевий с ранних лет посвятил свою жизнь служению Богу и Церкви. Благодаря своему духовному опыту и знаниям быстро обрел авторитет среди верующих.

В 361 году Евсевий стал епископом города Самосаты, важного христианского центра того времени. Во время его служения начались арианские споры, которые повлекли за собой серьезные конфликты в Церкви.

Евсевий активно выступал против арианства, считая это ересью, отрицающей божественность Иисуса Христа. Он поддерживал православных епископов и верующих, помогал восстанавливать веру в разных общинах.

За свою активную деятельность и верность православной вере святой столкнулся с преследованиями и был отправлен в изгнание императором Валентом. После его смерти Евсевий вернулся в свою паству, но за его деятельностью продолжили следить язычники.

В 379 году во время паломничества Евсевия жестоко убили ариане. С тех пор он считается священномучеником и почитается за верность вере и борьбу за православие.

Священномученик Евсевий Самосатский (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 22 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Нельзя ссориться и ругаться - будет затяжной конфликт

Не следует отправляться в путь, потому что путешествие закончится неудачно

Запрещено посещать баню - может навредить нечисть.

Девушкам сегодня не рекомендуется ходить босиком по траве, иначе они могут остаться старыми девами. Также нельзя сплетничать и обсуждать других людей, ведь это может привести к проблемам со здоровьем.

Народные приметы и традиции этого дня

Жаркий день - к лютой зиме

Идет дождь - к хорошему урожаю

Вечером много росы - завтра будет теплая и солнечная погода

По земле стелется туман - надвигается непогода

Радуга на небе - скоро пойдет дождь.

Этот день считается благоприятным для рыбалки и уборки дома. Вечером суеверия советуют приглашать гостей и дарить друг другу приятные подарки.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Леонтий, Леонид, Иван, Нил, Ян, Петр, Анастасия.

Знак гороскопа людей, которые родились сегодня - Рак.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: