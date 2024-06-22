Праздник 22 июня: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела
Сегодня, 22 июня, праздник - православные украинцы чтят память святого мученика Евсевия, епископа Самосатского по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Евсевий - выдающаяся фигура христианской Церкви IV века. Отличился своей преданностью вере, мужеством перед преследованиями и активной борьбой за православие.
Родившись в благочестивой христианской семье в Сирии, Евсевий с ранних лет посвятил свою жизнь служению Богу и Церкви. Благодаря своему духовному опыту и знаниям быстро обрел авторитет среди верующих.
В 361 году Евсевий стал епископом города Самосаты, важного христианского центра того времени. Во время его служения начались арианские споры, которые повлекли за собой серьезные конфликты в Церкви.
Евсевий активно выступал против арианства, считая это ересью, отрицающей божественность Иисуса Христа. Он поддерживал православных епископов и верующих, помогал восстанавливать веру в разных общинах.
За свою активную деятельность и верность православной вере святой столкнулся с преследованиями и был отправлен в изгнание императором Валентом. После его смерти Евсевий вернулся в свою паству, но за его деятельностью продолжили следить язычники.
В 379 году во время паломничества Евсевия жестоко убили ариане. С тех пор он считается священномучеником и почитается за верность вере и борьбу за православие.
Священномученик Евсевий Самосатский (изображение: Википедия)
Что нельзя делать сегодня, 22 июня
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Нельзя ссориться и ругаться - будет затяжной конфликт
- Не следует отправляться в путь, потому что путешествие закончится неудачно
- Запрещено посещать баню - может навредить нечисть.
Девушкам сегодня не рекомендуется ходить босиком по траве, иначе они могут остаться старыми девами. Также нельзя сплетничать и обсуждать других людей, ведь это может привести к проблемам со здоровьем.
Народные приметы и традиции этого дня
- Жаркий день - к лютой зиме
- Идет дождь - к хорошему урожаю
- Вечером много росы - завтра будет теплая и солнечная погода
- По земле стелется туман - надвигается непогода
- Радуга на небе - скоро пойдет дождь.
Этот день считается благоприятным для рыбалки и уборки дома. Вечером суеверия советуют приглашать гостей и дарить друг другу приятные подарки.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Леонтий, Леонид, Иван, Нил, Ян, Петр, Анастасия.
Знак гороскопа людей, которые родились сегодня - Рак.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День памяти и скорби жертв войны
- Всемирный день тропического леса
- Международный день амброзии
- День подмигивания кошкам.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, SogodniSvyato, Википедия.