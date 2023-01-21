Праздник 21 января: чем этот день опасен, что нельзя делать, у кого день ангела

21 января верующие почитают память святого Емилиана. Также в этот день чтят память Григория Чудотворца, монаха Киево-Печерского монастыря, который употреблял лишь зелье, которым исцелял больных. В народе дата называется Емельянов день.

Обо всех приметах и запретах 21 января, а также у кого день ангела - мы расскажем в материале Styler.

Святитель Емилиан, который был епископом Кизическим, пострадал в результате иконоборческой деятельности императора Льва Армянина в IX веке. Когда император потребовал отказаться от почитания икон, Емилиан ответил ему, что такой вопрос может решаться только в Церкви. В 815 году Емилиана сослали в заточение, где он впоследствии и скончался.

21 января проходит народный праздник Емельян зимний или Емелин день, день Емельяна.

В этот день было принято угощать кума с кумой. Еще одна интересная традиция — собираться вечером всей семьей и рассказывать различные сказки, былины, истории, небылицы или даже страшилки. Также считается, что в этот день часто случаются сильные метели и бураны, потому нельзя отправляться в дальний путь.

Традиционно в первой половине дня люди ходили в гости друг к другу, так как приступать к работе можно было лишь после обеда. Особо угощали кума с кумой. Считалось, что крестники будут иметь весь год хорошее здоровье, если кумовья с радостью угостились.

Приметы на 21 января

Окна в доме запотели – к оттепели.

Человек, который заболел в этот день – скоро выздоровеет.

По ветру определяли погоду: если с юга дует, то летом часто будут грозы.

По погоде дня предсказывали август: снег – последний месяц лета будет дождливым, солнечный день – жарким.

Что нельзя делать 21 января

Нельзя варить или пить кисель – плохая примета.

В первой половине дня нельзя работать. Все дела переносятся на вторую половину дня.

В этот день нельзя покупать веревки – к беде.

Не стоит надевать темную и грязную одежду.

Именины сегодня празднуют Антон, Виктор, Владимир, Григорий, Георгий, Дмитрий, Евгений, Илья и Михаил.