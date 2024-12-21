Праздник 21 декабря: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

21 декабря - суббота перед Рождеством Христовым. В этот день церковь почитает память мученицы Юлиании и других христиан, пострадавших в Никомидии.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, какой праздник 21 декабря, а также о запретах, истории и традициях этого дня.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Юлиания родилась во времена правления Диоклетиана и Максимиана, в семье язычника Африкана. Девушка тайно приняла христианство и отказалась от навязанного брака с Елевсием.

Когда бывший жених узнал причину отказа, разозлился и рассказал об этом Африкану. Разгневанный, Африкан передал ее в суд. Отказавшись отречься от христианства, Юлиания выбрала мучения.

Однако после пыток, молитвы девушки исцеляли ее раны, что вызвало удивление свидетелей - 500 мужчин и 130 женщин. Тогда они также приняли христианскую веру.

Увидев безуспешность попыток заставить Юлианию отречься от веры, палачи вынесли смертный приговор девушке и другим мученикам.

Молитва к святой Юлиании

Всесвята Юліаніє, мученице Христова, твоє велике жертвоприношення та невідступна віра залишили невмирущий слід в історії нашої віри. Ми звертаємося до тебе з поклонінням і молитвою, щоб отримати твою благословенне посередництво перед Престолом Божим.

Свята Юліаніє, обдарована силою віри та витримкою в моменти випробувань, будь нашим заступником перед Господом. Проси за нас, щоб і ми могли знайти силу віддати своє серце і душу Богу, навіть у найважчі часи земного життя.

Молимося тобі, свята мученице, за наше зцілення від духовних та фізичних недуг, а також за сили пройти через життєві випробування з вірою та гідністю. Нехай твоя благословенна душа заступає нас перед Престолом Божим, і нехай наші прохання будуть прийняті.

Свята Юліаніє, моли Бога за нас, щоб ми завжди залишалися вірними Христові, як ти вірно служила Йому своїм життям. Амінь.

Народные приметы этого дня

Согласно верованиям наших предков, этот день имеет специфические запреты. Например, сегодня нельзя:

желать кому-то здоровья или счастья - все случится наоборот

обещать - слова не сбудутся

поднимать с земли различные предметы

подслушивать и подглядывать - могут ухудшиться слуховое зрение

Также в этот день предки проверяли запасы, чтобы продуктов хватило до весны. Кроме этого, убирали в доме, тщательно подметая пол - верили, что чем больше вымести грязи, тем больше будет счастья.

Что сегодня нельзя делать

Если сегодня в лесу слышно эхо - будут сильные морозы

21 декабря холодно, но снега мало - к жаркому и сухому лету

Сегодня рассвет ярко-красного цвета - вскоре будет метель

У кого сегодня именины

По новому стилю, 21 декабря именины у людей с такими именами: Михаил, Юлиана, Никита, Леонтий, Петр, Ульяна, Сергей.

Также по старому стилю сегодня день ангела отмечают: Кирилл, Анфиса, Кирилл.