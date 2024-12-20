Праздник 20 декабря: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Игнатий Богоносец родился в I веке, в Антиохии. Считается, что Игнатий был учеником Иоанна Богослова, кроме этого, был знаком со святыми апостолами Петром и Павлом.

После того, как апостол Петр оставил должность епископа, его пост занял Игнатий. Святой ревностно защищал христианскую веру и развивал церковное пение. В частности, считают, что он ввел так называемое антифонное пение - чередование двух хоров - услышав ангельское пение в видении.

Существует несколько версий, как святой получил свое прозвище, "Богоносец". По одной из них, Игнатия брал на руки сам Господь. По другой, святого так назвали за его пылкую веру - носил Бога в своем сердце до конца своей жизни.

Однако при императоре Траяне начались гонения христиан. Тогда Игнатия арестовали и по приказу правителя бросили на растерзание зверям.

Впрочем, во время того, как Игнатия везли на казнь в Рим, святой написал семь посланий к жителям Эфеса, Тралии, Магнезии, Филадельфии, Риме и Смирне. Мощи святого, которые прославились чудесами, хранятся в Риме, в церкви святого Климента.

Народные приметы этого дня

Если сегодня на небе видны звезды - в течение всего года будет хороший урожай

Сегодня на деревьях появился иней - погода будет без осадков

20 декабря на улице синицы громко щебечут - к длительным дням холода

Что сегодня нельзя делать

Чтобы не потерпеть неудачу в делах или не навлечь невзгоды, предки избегали определенной деятельности. Например, 20 декабря нельзя:

впускать в дом людей с проблемами - беды могут остаться

одалживать что-то соседям - можно внезапно отдать свое счастье

В этот день предки молились за благополучие и здоровье. Также могли очищать яблони от снега и инея - чтобы в следующем году был богатый урожай.

У кого сегодня именины

По новому стилю, 20 декабря именины у людей с такими именами: Даниил, Антон, Игнат, Иван, Ян.

К тому же по старому стилю сегодня день ангела отмечают: Павел, Антон, Иван, Василий, Григорий, Игнатий, Михаил, Никифор, Лев, Нил, Петр, Сергей.