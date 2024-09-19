Праздник 19 сентября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы
Сегодня, 19 сентября, праздник - православные украинцы чтят память святых мучеников Трофима, Савватия, Доримедонта по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Трофим, Савватий и Доримедонт жили в III веке, когда христиан преследовали за веру. Трофим и Савватий попали в руки римской власти в Антиохии из-за отказа поклоняться языческим богам. Их подвергли бесчеловечным пыткам: Савватия разрывали крючьями, а Трофима заставили носить обувь с вбитыми внутри гвоздями, что причиняло страшные мучения.
После этого обоих мучеников переправили в Синаду, где их случай рассматривал императорский наместник. В этом городе к ним присоединился Доримедонт, сенатор, являвшийся христианином, но скрывавший свою веру. Он, вдохновленный стойкостью Трофима и Савватия, публично признался в своей вере. Его также пытали, однако это не заставило его отречься от христианства.
В конце концов Трофим, Савватий и Доримедонт были казнены за свою веру. Их смерть стала символом непреклонности духа и примером для других христиан. Теперь их почитают как мучеников, которые до конца остались верны своим убеждениям, несмотря на жестокие испытания.
Что нельзя делать сегодня, 19 сентября
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Ревновать и сплетничать
- Одалживать соль
- Сидеть в одиночестве дома.
Народные приметы и традиции этого дня
- Утром иней - осень будет теплой
- Много желудей на дубе - к большому урожаю
- Слышен гром - зимой будет мало снега
- Ветер с юга - до хорошего урожая озимых
- На берегу и дубе еще есть листья - к лютой зиме.
Издавна было принято ставить на стол тарелку с медом, ведь его считали особым символом здоровья и счастья. Люди верили, что если попробовать мед в этот день, он придаст силы и защитит от болезней на целый год.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Гаврила, Давид, Игорь, Константин, Макар, Николай, Алексей, Федор, Мария.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный пиратский день
- День выгула настроения
- День рождения смайлик.
Раньше мы рассказывали об отеческой субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.
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При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.