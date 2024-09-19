Праздник 19 сентября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Трофим, Савватий и Доримедонт жили в III веке, когда христиан преследовали за веру. Трофим и Савватий попали в руки римской власти в Антиохии из-за отказа поклоняться языческим богам. Их подвергли бесчеловечным пыткам: Савватия разрывали крючьями, а Трофима заставили носить обувь с вбитыми внутри гвоздями, что причиняло страшные мучения.

После этого обоих мучеников переправили в Синаду, где их случай рассматривал императорский наместник. В этом городе к ним присоединился Доримедонт, сенатор, являвшийся христианином, но скрывавший свою веру. Он, вдохновленный стойкостью Трофима и Савватия, публично признался в своей вере. Его также пытали, однако это не заставило его отречься от христианства.

В конце концов Трофим, Савватий и Доримедонт были казнены за свою веру. Их смерть стала символом непреклонности духа и примером для других христиан. Теперь их почитают как мучеников, которые до конца остались верны своим убеждениям, несмотря на жестокие испытания.

Что нельзя делать сегодня, 19 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ревновать и сплетничать

Одалживать соль

Сидеть в одиночестве дома.

Народные приметы и традиции этого дня

Утром иней - осень будет теплой

Много желудей на дубе - к большому урожаю

Слышен гром - зимой будет мало снега

Ветер с юга - до хорошего урожая озимых

На берегу и дубе еще есть листья - к лютой зиме.

Издавна было принято ставить на стол тарелку с медом, ведь его считали особым символом здоровья и счастья. Люди верили, что если попробовать мед в этот день, он придаст силы и защитит от болезней на целый год.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Гаврила, Давид, Игорь, Константин, Макар, Николай, Алексей, Федор, Мария.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: