Праздник 19 февраля: какие существуют традиции и что нельзя делать в этот день
19 февраля православная церковь чтит память святителя Фотия. В этот день наши предки варили кашу на молоке, которая, по верованиям, дарила здоровье и долгую жизнь. Кроме того сегодня в Украине чтят Государственный Герб.
Что нельзя делать в этот день и кто празднует день ангела - читайте ниже в материале Styler.
История праздника
Святитель Фотий считается наиболее значимой личностью в истории Византийской империи. О нем рассказывали как о человеке волевого характера и с богатым жизненным опытом. Благодаря Фотию Византия прекратила зависеть от Римской империи.
Он не раз обличал римских пап за их властолюбие, а также обвинял их в ереси за добавление к символу веры слов о "Сыне Божьем".
Святитель Фотий в Византии (фото: commons.wikimedia.org)
Что нельзя сегодня делать
- Нельзя интересоваться у беременной женщины, какой пол у будущего ребенка.
- Братья в руки осколки от разбитого зеркала.
- Нельзя кричать и разговаривать слишком громко.
- Нельзя ничего давать из дома.
- Не принимайте сегодня важные решения.
- Не идите на риски и не соглашайтесь на авантюры.
Народные приметы 19 февраля
- Усиление морозов - весна будет бурной
- Птицы садятся на верхушки деревьев - стоит ждать потепления.
- Корова спит головой к востоку, значит днем она отелится, а если на запад, то это произойдет ночью
- День теплый - март будет холодным
- Сильный мороз - лето будет сухим и жарким
Кто празднует день ангела
19 февраля свои именины отмечают Анатолий, Варсонофий, Василий, Иван, Александра, Дорофея, Кристина, Дмитрий, Юлиана, Максим, Марфа, Мария и Арсений.
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