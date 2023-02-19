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Праздник 19 февраля: какие существуют традиции и что нельзя делать в этот день

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Воскресенье 19 февраля 2023 06:10
Праздник 19 февраля: какие существуют традиции и что нельзя делать в этот день Какой сегодня праздник (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

19 февраля православная церковь чтит память святителя Фотия. В этот день наши предки варили кашу на молоке, которая, по верованиям, дарила здоровье и долгую жизнь. Кроме того сегодня в Украине чтят Государственный Герб.

Что нельзя делать в этот день и кто празднует день ангела - читайте ниже в материале Styler.

История праздника

Святитель Фотий считается наиболее значимой личностью в истории Византийской империи. О нем рассказывали как о человеке волевого характера и с богатым жизненным опытом. Благодаря Фотию Византия прекратила зависеть от Римской империи.

Он не раз обличал римских пап за их властолюбие, а также обвинял их в ереси за добавление к символу веры слов о "Сыне Божьем".

Праздник 19 февраля: какие существуют традиции и что нельзя делать в этот день

Святитель Фотий в Византии (фото: commons.wikimedia.org)

Что нельзя сегодня делать

  • Нельзя интересоваться у беременной женщины, какой пол у будущего ребенка.
  • Братья в руки осколки от разбитого зеркала.
  • Нельзя кричать и разговаривать слишком громко.
  • Нельзя ничего давать из дома.
  • Не принимайте сегодня важные решения.
  • Не идите на риски и не соглашайтесь на авантюры.

Народные приметы 19 февраля

  • Усиление морозов - весна будет бурной
  • Птицы садятся на верхушки деревьев - стоит ждать потепления.
  • Корова спит головой к востоку, значит днем она отелится, а если на запад, то это произойдет ночью
  • День теплый - март будет холодным
  • Сильный мороз - лето будет сухим и жарким

Кто празднует день ангела

19 февраля свои именины отмечают Анатолий, Варсонофий, Василий, Иван, Александра, Дорофея, Кристина, Дмитрий, Юлиана, Максим, Марфа, Мария и Арсений.

Ранее мы рассказывали, что принесет молодой Месяц 20 февраля 2023 года.

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