Праздник 19 февраля: какие существуют традиции и что нельзя делать в этот день

19 февраля православная церковь чтит память святителя Фотия. В этот день наши предки варили кашу на молоке, которая, по верованиям, дарила здоровье и долгую жизнь. Кроме того сегодня в Украине чтят Государственный Герб.

Что нельзя делать в этот день и кто празднует день ангела - читайте ниже в материале Styler.

История праздника

Святитель Фотий считается наиболее значимой личностью в истории Византийской империи. О нем рассказывали как о человеке волевого характера и с богатым жизненным опытом. Благодаря Фотию Византия прекратила зависеть от Римской империи.

Он не раз обличал римских пап за их властолюбие, а также обвинял их в ереси за добавление к символу веры слов о "Сыне Божьем".

Святитель Фотий в Византии (фото: commons.wikimedia.org)

Что нельзя сегодня делать

Нельзя интересоваться у беременной женщины, какой пол у будущего ребенка.

Братья в руки осколки от разбитого зеркала.

Нельзя кричать и разговаривать слишком громко.

Нельзя ничего давать из дома.

Не принимайте сегодня важные решения.

Не идите на риски и не соглашайтесь на авантюры.

Народные приметы 19 февраля

Усиление морозов - весна будет бурной

Птицы садятся на верхушки деревьев - стоит ждать потепления.

Корова спит головой к востоку, значит днем она отелится, а если на запад, то это произойдет ночью

День теплый - март будет холодным

Сильный мороз - лето будет сухим и жарким

Кто празднует день ангела

19 февраля свои именины отмечают Анатолий, Варсонофий, Василий, Иван, Александра, Дорофея, Кристина, Дмитрий, Юлиана, Максим, Марфа, Мария и Арсений.