Праздник 19 июля: что нельзя делать в день святой Мокрины, приметы

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святая Мокрина родилась примерно в 324 году в Каппадокии (современная Турция) в благочестивой христианской семье. Ее родителями были Василий Старший и Эмилия, а среди ее братьев и сестер - другие выдающиеся христианские святые, а именно Василий Великий, Петр Севастийский и Григорий Нисский.

Девушка получила хорошее воспитание и образование от своих родителей, а имя - от бабушки, Мокрины Старшей, также известной христианки. С детства воспитывалась в истинной вере и добродетели.

Мокрина была обручена, но ее жених неожиданно скончался. Тогда девушка решила посвятить свою жизнь Богу и никогда не выходить замуж. Вместе с матерью они основали женский монастырь в семейном имении в Анессе, где Мокрина стала монахиней. Это стало местом духовной жизни для многих женщин, присоединившихся к Мокрине в поисках духовного совершенства.

Следует отметить, что Мокрина оказала большое влияние на своих братьев. Для них она была не только сестрой, но и духовной наставницей. Василий Великий и Григорий Нисский считали ее настоящим примером христианской жизни и дисциплины.

Позже Григорий описал святую жизнь, чудеса и духовные подвиги своей сестры в работе "Жизнь Мокрины". Это произведение является важным источником информации о ее жизни и служении. Мокрина умерла 19 июля 379 и была канонизирована после своей смерти.

День святой Мокрины (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 19 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться или выяснять отношения

Употреблять алкогольные напитки

Отказывать нуждающимся в помощи

Поднимать чужие вещи с дороги.

Также не рекомендуется ходить в грязной одежде, ведь это может привлечь беду и горе к вашей жизни.

Народные приметы и традиции этого дня

Утром небо затянуто тучами - к ночи будет чистым

День без осадков - такая погода продержится до конца лета

Солнечно и тепло - осень также будет теплой

Затяжной дождь - к плохому урожаю

Сухая и теплая погода - к богатому урожаю.

С давних времен считалось, что в этот день начинается период дождей. Если сегодня попасть под дождь, то по старым поверьям круглый год будешь здоровым.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Роман, Григорий, Дмитрий, Степан, Евгения.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: