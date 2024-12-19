Праздник 19 декабря: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Согласно преданиям из церковных книг, святой Бонифатий (или Вонифатий) родился около 284 года в Риме. Его имя означало "делать добро" - будучи христианином, Бонифатий старался помогать людям.

Юноша был рабом богатой римлянки Аглаиды, руководил ее имением и жил довольно разгульной жизнью. Впрочем, осознавая свою греховность, Бонифатий часто молился Богу о спасении после смерти.

Однажды Аглаида узнала, что мощи святых помогают замолить грехи. Тогда она отправила Бонифатия в Килию, где было жестокое преследование христиан, дав парню много золота.

Когда Бонифатий приехал в Килию, он оставил спутников и пошел на городскую площадь, где мучили христиан. На вопрос кто он, святой признал себя христианином и принял мучения за веру.

Не дождавшись Бонифатия, спутники начали поиски и нашли мощи святого. Когда слуги принесли их к Аглаиде, римлянка с почетом похоронила Бонифатия и построила на том месте храм.

После этого Аглаида раздала все средства нищим и ушла в монастырь, где получила дар прогонять злых духов. После смерти римлянки, ее похоронили вблизи могилы Бонифатия.

Народные приметы этого дня

Если 19 декабря ветер веет с юга - в июне часто будут идти дожди с грозами

Если сегодня погода ясная, то лето будет жаркое и сухое

19 декабря небо без облаков - весна будет ранней

В этот день видно иней на деревьях и траве - лето будет холодным

Предки верили, что, если в этот день много снега, будет хороший урожай ржи и пшеницы.

Что сегодня нельзя делать

Чтобы не потерпеть неудачу, сегодня нельзя:

выносить мусор или пепел - можно внезапно выбросить счастье

употреблять алкоголь и переедать

плохо думать о других и злословить

подстригаться - можно потерять удачу

делать тяжелую работу по хозяйству

гадать на будущее

У кого сегодня именины

По новому стилю, 19 декабря именины у людей с такими именами: Тимофей, Аглая, Илья, Григорий.

К тому же по старому стилю сегодня день ангела отмечают: Николай, Максим.