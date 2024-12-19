Праздник 19 декабря: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

В четверг 19 декабря православная церковь почитает память мученика Бонифатия. По старому календарю в этот день праздновали День святого Николая.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, какой праздник 19 декабря, а также о запретах, истории и традициях этого дня.
Согласно преданиям из церковных книг, святой Бонифатий (или Вонифатий) родился около 284 года в Риме. Его имя означало "делать добро" - будучи христианином, Бонифатий старался помогать людям.
Юноша был рабом богатой римлянки Аглаиды, руководил ее имением и жил довольно разгульной жизнью. Впрочем, осознавая свою греховность, Бонифатий часто молился Богу о спасении после смерти.
Однажды Аглаида узнала, что мощи святых помогают замолить грехи. Тогда она отправила Бонифатия в Килию, где было жестокое преследование христиан, дав парню много золота.
Когда Бонифатий приехал в Килию, он оставил спутников и пошел на городскую площадь, где мучили христиан. На вопрос кто он, святой признал себя христианином и принял мучения за веру.
Не дождавшись Бонифатия, спутники начали поиски и нашли мощи святого. Когда слуги принесли их к Аглаиде, римлянка с почетом похоронила Бонифатия и построила на том месте храм.
После этого Аглаида раздала все средства нищим и ушла в монастырь, где получила дар прогонять злых духов. После смерти римлянки, ее похоронили вблизи могилы Бонифатия.
Предки верили, что, если в этот день много снега, будет хороший урожай ржи и пшеницы.
Чтобы не потерпеть неудачу, сегодня нельзя:
По новому стилю, 19 декабря именины у людей с такими именами: Тимофей, Аглая, Илья, Григорий.
К тому же по старому стилю сегодня день ангела отмечают: Николай, Максим.
Недавно мы писали о традициях и запретах Сочельника.
Кроме этого, рассказывали, кто празднует именины в декабре.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, DayToday, Википедия.