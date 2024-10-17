ua en ru
Чт, 17 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Праздник 17 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Четверг 17 октября 2024 06:00
UA EN RU
Праздник 17 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела Какой церковный праздник 17 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 17 октября, праздник - православные украинцы чтят память святого пророка Осии по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Осия, вероятно, происходил из северного царства Израиль в период правления царей Иеровоама II и других. Это время было отмечено экономическим процветанием, но также и нравственным упадком. Осия получил от Бога задачу провозгласить народу Израиля его грехи и призывать к покаянию, сосредотачивая свои проповеди на вопросах идолопоклонства и социальной несправедливости.

Он также стал известен благодаря своей личной трагедии: Бог установил его жениться на блуднице Гомере, что стало символом отношений между Израилем и Богом. В этой метафоре народ получал многочисленные благословения, но предал Бога, обращаясь к идолам.

Основные темы книги Осии включают любовь Бога к своему народу, призыв к покаянию и обещанию обновления. Он сравнивает отношения Бога с Израилем с семейными связями, подчеркивая верность и предательство. Также Осия предусматривал падение Израиля, его увлечение ассирийцами и последствия отступничества народа.

Праздник 17 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Ветхозаветный пророк Израиля Осия (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 17 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Злословить и ссориться
  • Конфликтовать и сплетничать
  • Тратить много денег
  • Выливать воду на улицу.

Также не рекомендуется смотреть на небо, потому что боялись увидеть падающие звезды. Считалось, что они являются предвестниками несчастья. Также не рекомендовалось брать деньги взаймы, ведь это могло привести к финансовым трудностям.

Народные приметы и традиции этого дня

  • На деревьях еще есть листья - к затяжной зиме
  • Теплая погода держится весь день - до мягкой зимы
  • Пошел снег - весной следует ожидать наводнение
  • На дорогах все еще грязи - зима будет теплой
  • Небо затянуло облаками - скоро пойдет дождь
  • Ярко сверкает луна - к солнечной погоде.

Чтобы улучшить дела и приумножить деньги, в этот день нужно было совершить три добрых поступка. Это также подходящий момент, чтобы провести время с семьей.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Александр, Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
  • Международный день кредитных союзов
  • Международный день сотрясения
  • Всемирный день донорства и трансплантации органов
  • Всемирный день травм
  • День посиделок при свечах.

Ранее мы рассказывали о традициях и запретах Собора архистратига Михаила.

Также узнайте, в какие дни следует менять постельное белье, чтобы привлечь удачу и счастье в вашу жизнь.

При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Церковный календарь Праздники
NEWS
Стало известно, когда состоится отмененный "Рамштайн" на уровне лидеров
Стало известно, когда состоится отмененный "Рамштайн" на уровне лидеров