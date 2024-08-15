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Праздник 16 августа: что нельзя делать в день Спаса Нерукотворного, приметы

Церковный праздник 16 августа 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Праздник 16 августа - завтра православные украинцы празднуют перенос Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа по новому церковному календарю. В народе этот день называют Ореховий Спас.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

В 944 году Нерукотворный образ Господа Иисуса Христа был перенесен из Эдессы в Константинополь.

Легенда свидетельствует, что этот образ появился благодаря страдавшему от проказы правителю сирийского города Авгарю. Узнав о чудесах Иисуса, Авгарь написал письмо к Спасителю, прося исцеления. Он отправил художника Ананию в Иерусалим, чтобы создал изображение Христа.

Спаситель, узнав об этом, оставил Свой лик на убрусе, который Анания принес обратно в Эдессу. Авгарь исцелился, и образ был установлен над городскими воротами.

Когда один из правнуков Авгаря перешел к идолопоклонству, образ был спрятан епископом в специальной нише, чтобы защитить его. Во время осады Эдессы персидским царем Хозроем I в 545 году, епископу явилась Пресвятая Богородица и приказала получить образ для спасения города. Верят, что крестный ход с Нерукотворным Образом помог отразить нападение.

В 944 году император Константин Багрянородный перевез образ в Константинополь. Существуют разные версии о дальнейшей судьбе святыни: одни утверждают, что крестоносцы похитили образ, но он затонул в Мраморном море, другие говорят, что образ был передан в Геную около 1362 года.

Перенесение Нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

  • Ходить на кладбище и вспоминать черта
  • Долго смотреть в зеркало - может забрать красоту и силы
  • Гадать - иначе к вам в жизнь придут невзгоды
  • Планировать свадьбу или сватовство.

Также не рекомендуется выносить из дома мусор в этот день, иначе можно вынести вместе с ним удачу, счастье и благополучие из вашего дома.

Народные приметы и традиции 16 августа

  • Красный восход солнца - днем ​​будет ветрено
  • Утром появился иней - к хорошему урожаю следующего года
  • Теплая и хорошая погода - весна придет рано
  • Уже улетели на юг птицы - ожидайте похолодания
  • Солнце прячется за облаками - надвигается непогода.

В этот день крестьяне усердно готовились к зиме и делали домашние заготовки на зиму. В то же время, они продолжали работать на полях, обрабатывали землю и собирали остатки урожая.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют: Иван, Степан, Александр, Яков, Анна.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Всемирный день воздушных змеев
  • Международный день "Помахайте в камеру слежения"
  • День Джокера
  • День американских горок в США.

Раньше мы публиковали церковные ограничения по праздникам: что и почему запрещено.

Также читайте о церковных запретах и правилах: зачем они и почему их нужно соблюдать.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Духовна велич Львова", Sogodni Svyato, Википедия.

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