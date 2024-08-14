Праздник 15 августа: что нельзя делать в день Успения Пресвятой Богородицы, приметы и традиции

Праздник 15 августа = завтра православные украинцы празднуют Успение Пресвятой Богородицы по новому церковному календарю. В этот день называют этот день предсказывали этот день.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

День Успения Пресвятой Богородицы отмечает завершение земной жизни Святой Девы Марии, матери Иисуса Христа, и ее переход к небесам. Этот праздник символизирует мирный переход из жизни на землю в жизнь на небесах.

За три дня перед своей смертью Святая Мария получила от архангела Гавриила известие о том, что ее время на земле почти закончилось. Гавриил подарил ей пальмовую ветвь, символизировавшую ее будущий переход.

В день ее смерти апостолы собрались в Иерусалиме, чтобы провести ее в последний путь. Согласно легенде, Иисус Христос вместе с ангелами и душами праведников пришел на землю, чтобы забрать тело и душу Святой Девы на небеса.

Успения Пресвятой Богородицы (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться или конфликтовать с родными

Отказывать нуждающимся в помощи

Заниматься домашними делами

Шить, вышивать или вязать

Братья в руки острые предметы

Разводить костер -– привлечет горе.

Также не рекомендуется надевать старую или неудобную обувь в этот день. Считается, что это может привлечь трудности и проблемы к вашей жизни.

Нельзя ходить босиком по россе это очень важно, ведь верят, что на утренней траве в этот день слезы Пресвятой Богородицы. Собрав их, можно навлечь на себя болезни и беды.

Народные приметы и традиции 9 августа

Какая погода завтра - такова будет осень

Утром появился иней – скоро наступят холода

Погода теплая - бабье лето будет дождливым

Густой туман утром – ждите много грибов

На небе появилась радуга – ==-к теплой осени

Много паутины – зимой будет мало снега.

Кроме этого, незамужним нельзя говорить с утра, они должны молчать, пока не умоются холодной водой.

Икона Феофана Грека (изображение: Википедия)

У кого завтра день ангела

Сегодня именины празднуют: Максим, Матвей, Александр, Василий, Федор, Мария.

За гороскопом люди, родившиеся завтра – Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: