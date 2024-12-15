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Праздник 15 декабря: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Воскресенье 15 декабря 2024 06:00
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Праздник 15 декабря: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы Какой праздник 15 декабря (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

15 декабря - 25-е воскресенье после Пятидесятницы, святых праотцов. В этот день почитают священномученика Елевтерия, а также святителя Стефана, архиепископа Сурожского и святого Павла.

О том, какой праздник 15 декабря, а также о важных запретах и истории этого дня рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Святой Елевтерий родился в зажиточной римской семье. Мать святого была благочестивой христианкой - ее воспитание сделало Елевтерия набожным. В 20-летнем возрасте молодого человека рукоположили на епископа города Илирика.

При правлении Адриана начались преследования христиан, Елевтерия арестовали и пытались заставить отречься от веры. Однако даже во время пыток святой остался непреклонным и был казнен мечом. Пораженные чудесами исцеления, многие местные обратились к христианской вере.

Преподобный Павел, которого почитают 15 декабря, родился в семье христиан, на территории малой Азии. Парень с детства был очень религиозным, в юности поступил в монастырь, а затем стал отшельником, поселившись на горе Латр. Его молитвы и аскетизм собрали многих учеников, для которых Павел был примером смирения и благочестия. Преподобный мирно почил примерно в 956 году, основав при жизни несколько монастырей.

Стефан жил в VIII веке. Родившись в Каппадокии, в 15-летнем возрасте парень отправился в Константинополь получать образование. Его старания и успехи поразили патриарха Константинопольского, поэтому Стефана пригласили на церковную службу.

Но юноша выбрал монашескую жизнь, а затем поселился в пустыне. В то время в Суроже кафедра осталась без епископа, жители просили назначить нового. Патриарх не мог найти достойного, пока во время молитвы ему не явился ангел, указав на Стефана.

После рукоположения в епископы, Стефан стал мудрым наставником и решительным защитником христианской веры. Впоследствии византийским императором стал Лев Исавр, который поддерживал иконоборчество. Стефан поехал в Константинополь, чтобы уличить императора в ереси - тогда святого заключили в тюрьму, освободив лишь после смерти правителя.

Вернувшись в Сурож, Стефан умер 15 декабря - в этот день его и почитают. Считалось, что мощи святого обладают чудотворными свойствами.

Что сегодня нельзя делать

15 декабря предки старались избегать определенной деятельности - иначе можно навлечь несчастье. В частности, сегодня нельзя:

  • смотреть в зеркало
  • есть жирную пищу
  • напрягать глаза
  • бурно выражать эмоции
  • жаловаться

Какие главные традиции и приметы

  • Какая погода 15 декабря - такая будет в марте
  • Если сегодня кричат синицы с утра - придут морозы
  • Сегодня ветер дует с севера - погода станет холоднее
  • 15 декабря кот лезет на печь - будут морозы
  • Если в этот день на деревьях иней - к урожаю

День Стефана считали едва ли не самым холодным днем в году, говорили, что птицы замерзают на лету. Поэтому предки нередко делали кормушки - верили, что это не только забота, но и можно привлечь удачу.

У кого сегодня день ангела

По новому стилю 15 декабря именины отмечают люди с такими именами: Трифон, Илларион, Василий, Павел, Иона, Александр, Степан, Сусанна.

Кроме этого, по старому стилю сегодня день ангела празднуют: Андрей, Константин, Антонина, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Маргарита, Иван, Кирилл, Моисей, Павел, Мария, Степан, Матвей, Николай, Федор, Сергей, Тамара.

Какие праздники отмечают в мире третьего декабря

Сегодня в мире отмечают такие праздники и важные события:

  • День образования организации ООН по охране окружающей среды
  • День работников суда Украины

Недавно мы рассказывали, какие еще церковные праздники будут в декабре.

Кроме этого, писали о том, кто празднует дни ангела в декабре.

При написании материала использовались такие источники: Церковный календарь, Лунный календарь, сайт ПЦУ, Наша Парафія, DayToday, Википедия.

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