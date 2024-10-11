Праздник 11 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Апостол Филипп, один из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа, сыграл значительную роль в распространении христианства. Родом из Вифсаиды на берегу Галилейского моря.

Филипп был призван Иисусом, о чем упоминается в Евангелии от Иоанна. Он сразу же последовал за Спасителем и стал его учеником. После Воскресения Христа он начал активную миссионерскую деятельность, в частности, в Самарии, где совершал чудеса и обращал людей к вере.

Одним из важнейших моментов его миссии была встреча с эфиопским евнухом: по указанию Святого Духа Филипп подошел к евнуху, объяснил ему слова пророка Исаии, после чего евнух принял крещение. Филипп продолжал свою миссию в разных регионах, включая Малую Азию и Египет.

Есть разные версии его мученической погибели: по одним источникам, его убили в городке Хиополь, по другим - он был распят на кресте.

Апостол Филипп (изображение: википедия)

Что нельзя делать сегодня, 11 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться и злословить

Выходить из дома

Есть ягоды

Начинать новые дела.

Также не рекомендуется сегодня есть сладости, потому что это может привлечь опасность или недобрых людей. Кроме того, переедание считалось плохим знаком – считалось, что это может навлечь голодные времена в будущем.

Народные приметы и традиции этого дня

Листья падают тыльной стороной - к хорошему урожаю

Ветер с юга - к суровой зиме

Западный ветер - зима будет снежной.

Наши предки считали, что этот день очень благоприятен для решения семейных проблем. Они верили, что для достижения благосостояния важно подать милостыню, ведь это приносит благословение и гармонию в семье.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Александр, Илларион, Лев, Макар, Филипп, Зинаида.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: