Праздник 11 августа: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой мученик Евпл жил в III-IV веках на Сицилии и служил архидьяконом в городе Катания. Всегда носил с собой Евангелие и бесстрашно проповедовал христианскую веру.

Во время правления римского императора Диоклетиана началось жестокое преследование христиан. Тогда язычники схватили множество проповедников и служителей церкви, среди которых был святой Евпл.

Несмотря на жестокие пытки, он оставался непоколебимым в своей вере и не отрекся от Христа. По преданиям, он проповедовал даже во время своей казни. В настоящее время мощи святого Евпла хранятся в Италии, в одной из церквей города Тревико.

Евпл Катанский, стенопись (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 11 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться с родными

Желать кому-либо зла

Долго спать и переедать

Отказывать в помощи.

В старину украинцы наделяли магическими свойствами буквально все, что видели вокруг. Верили, что сегодня на болотах собираются души самоубийц и всяческая нечисть. По этой причине не рекомендуется приближаться к болотам и топким местностям, за поверьями, сегодня там властвуют представители злых сил и души умерших.

Если вы увидите сегодня белую лошадь без всадника, яркие огоньки, блуждающие среди деревьев или почти прозрачные тени, искусно прячущиеся неподалеку, то следует помнить, что они могут быть враждебными и агрессивными.

Народные приметы и традиции этого дня

Утром туман стелется над водой - к теплой погоде

Нет ветра или он совсем слабый - скоро пойдёт дождь

Солнечная погода - в сентябре почти не будет осадков

В лесу много орехов и мало грибов - к холодной зимы.

Издревле украинцы считали этот день магическим и верили, что сегодня нечисть становится намного сильнее. Поэтому наши предки старались не выходить из дома без необходимости.

11 августа считается неблагоприятным днем для прогулок по болоту или по кладбищу. Суеверные люди верили, что сегодня открывается портал между мирами, который нельзя найти специально, а только встретить случайно

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Василий, Макар, Максим, Марк, Александр, Федор, Мария.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: