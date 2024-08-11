Праздник 11 августа: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Сегодня, 11 августа, праздник - православные украинцы чтят память святого мученика Евпла по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святой мученик Евпл жил в III-IV веках на Сицилии и служил архидьяконом в городе Катания. Всегда носил с собой Евангелие и бесстрашно проповедовал христианскую веру.
Во время правления римского императора Диоклетиана началось жестокое преследование христиан. Тогда язычники схватили множество проповедников и служителей церкви, среди которых был святой Евпл.
Несмотря на жестокие пытки, он оставался непоколебимым в своей вере и не отрекся от Христа. По преданиям, он проповедовал даже во время своей казни. В настоящее время мощи святого Евпла хранятся в Италии, в одной из церквей города Тревико.
Евпл Катанский, стенопись (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
В старину украинцы наделяли магическими свойствами буквально все, что видели вокруг. Верили, что сегодня на болотах собираются души самоубийц и всяческая нечисть. По этой причине не рекомендуется приближаться к болотам и топким местностям, за поверьями, сегодня там властвуют представители злых сил и души умерших.
Если вы увидите сегодня белую лошадь без всадника, яркие огоньки, блуждающие среди деревьев или почти прозрачные тени, искусно прячущиеся неподалеку, то следует помнить, что они могут быть враждебными и агрессивными.
Издревле украинцы считали этот день магическим и верили, что сегодня нечисть становится намного сильнее. Поэтому наши предки старались не выходить из дома без необходимости.
11 августа считается неблагоприятным днем для прогулок по болоту или по кладбищу. Суеверные люди верили, что сегодня открывается портал между мирами, который нельзя найти специально, а только встретить случайно
Сегодня именины празднуют: Василий, Макар, Максим, Марк, Александр, Федор, Мария.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы рассказывали, почему в церкви во время молитвы хочется зевать и как этого избежать.
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