Праздник 1 ноября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Сегодня, 1 ноября, свято - православные украинцы чтят память святых бессеребренников Космы и Дамьяна и память блаженного священномученика Теодора по новому церковному календарю. В народе этот день называют Бабьим.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святые Косма и Дамьян, жившие во II-III веках, прославились своей благородной миссией - лечить людей бесплатно. Эти братья происходили из Евхаита, ныне расположенного на территории современной Турции, и, получив медицинское образование, посвятили себя помощи больным.

Для Космы и Доменная медицина была даром Божиим, и они искренне верили, что не имеют права брать плату за лечение. Их служение не ограничивалось только физическим оздоровлением: братья также оказывали людям духовную поддержку, призывали верить в Бога и обрести надежду в испытаниях.

Когда в Римской империи начались гонения на христиан, Косма и Дамьяна были арестованы. Им пришлось испытать многочисленные пытки, однако они остались верны своей вере. За отказ отречься от христианства их приговорили к смертной казни, которую братья приняли с преданностью Христу.

Сегодня святые Косма и Дамьян почитаются как покровители врачей и медицинских работников.

День памяти святых бессеребренников Космы и Дамиана (изображение: rivne.church.ua)

Теодор, священник из Остромадской епархии, был известен своей верностью вере и активным участием в жизни общины. Во времена преследований христиан он не только оставался твердым в своих убеждениях, но и смело проповедовал веру Христову. За это его арестовали, и во время допросов Теодор стойко выдержал всю пытку, показывая пример силы духа и веры.

В конце концов, священномученик Теодор был казнен, но его подвиги оставили заметный след в истории церкви. Его память и преданность Христу чтят в православной традиции как символ стойкости и веры.

Что нельзя делать сегодня, 1 ноября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться, злословить

Думать о плохом

Отказывать в помощи

Сплетничать или наговаривать.

Также сегодня не стоит закрывать входную дверь изнутри, чтобы не отталкивать деньги. Кроме этого, незамужним девушкам не рекомендуют оставаться вечером самой, чтобы не остаться одинокой надолго.

Народные приметы и традиции этого дня

Холодная погода весь день - к поздней весне

Низко летят птицы - осадков не будет

Если птицы летят высоко - зимой будет много снега

Оттепель с грязью - скоро начнутся морозы.

Этот день в народе известен как Осенние Кузьминки или "Бабий день". В это время по обычаю чествовали хранительниц домашнего очага, что символизирует тепло и уют в доме.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Александр, Петр, Федор, Яков, Елизавета, Ульяна.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Скорпионы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: