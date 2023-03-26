Празднуем Великдень или Пасху и едим паску или кулич? Вот как правильно говорить

Празднуем Великдень или Пасху?

Большой толковый словарь современного украинского языка, в котором собрано 250 тыс. слов и словосочетаний, приводит следующее толкование слова Пасха:

"Церковный христианский весенний праздник, посвящен воскресению Богочеловека - Спасителя мира Иисуса Христа".

В этом же словаре объяснение Пасхи идет с примечанием "то же, что и Пасха".

Впрочем, филолог Александр Авраменко в своих уроках акцентирует на том, что в словаре украинского языка в редакции Бориса Гринченко слова "Пасха" нет. А в других словарях это слово подается с разными ограничениями.

"Пасха - это название соответствующего еврейского праздника. Именно от этого названия происходит слово паска - сладкий хлеб, который выпекают на Великдень. А весенний христианский праздник в украинском языке называется Великдень. В родительном падеже ударение приходится на "и", - говорит эксперт.

Освящаем паску или кулич?

Многие украинцы в разговоре употребляют фразу "освящать кулич на праздник". Впрочем, это ошибка. В украинском языке пасхальный обрядовый хлеб называется паской.

Вот с каким толкованием идет это слово в вышеупомянутом словаре:

"Паска - это сладкий сдобный белый хлеб цилиндрической формы, по православному обычаю выпекающийся на Пасху".

А вот определения кулича в словаре вообще нет. А украинская Википедия приводит следующую трактовку этого слова:

"Кулич - российский пасхальный хлеб, изготовленный из пшеничной муки, сливочного масла, яиц, молока или сливок, сахара, свежих дрожжей".

Александр Авраменко также не раз объяснял, что "кулич может быть только в русском языке".

Как правильно называть пасхальные яйца (фото: Instagram/pysanka.art)

Также он подчеркнул, что крашенные куриные яйца нужно называть крашанками или писанками. Ни в коем случае нельзя говорить "яички", поскольку это парные мужские половые железы.