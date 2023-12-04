Праздники без стресса. 8-шаговый план подготовки к Рождеству и Новому году, благодаря которому вы все успеете

Подготовка к Рождеству и Новому году, особенно в семьях с детьми, нередко бывает утомительной и приносит стресс. Но психолог Кэтрин Галлисси, которая прошла сквозь "все круги" и сама едва не впала в депрессию из-за праздников, составила 8-шаговый план. Благодаря ее стратегии вы сможете планировать Рождество и Новый год без стресса и суеты.

Составьте список и учтите все пожелания семьи. Не думайте, что все лучше держать в голове. Если вы напишете список дел, от подарков до вечеринок и проведения посиделок с семьей, вы ничего не забудете. Также стоит спланировать время после каникул. Вы точно хотите быть бодрой и не уставшей, поэтому просмотрите свой план и найдите незначительные дела, которые можно вычеркнуть.

Спланируйте бюджет и попробуйте схитрить. Конечно, без подарков для детей не обойтись. Но вы можете установить лимит затрат и просчитать, сколько денег вам можно сэкономить. Вместо того, чтобы дарить друзьям ценные подарки, предложите им теплые посиделки за кофе - большинство оценит такую идею, а вы сумеете не остаться с пустым кошельком в конце праздников.

Как пережить праздник без стресса (фото: freepik.com)

Расставляйте приоритеты. Вы точно захотите увидеться со всеми родственниками и друзьями, но "разорваться" вы тоже не сможете. Поэтому запишите всех, с кем вы хотите провести время. А потом подумайте, сможете ли вы перенести часть встреч на периоды до и после праздников. Тогда у вас будет больше времени и никто не обидится, ведь вы все равно всем уделите внимание.

Не давите на себя и детей с родственниками. Если вы устали от привычных праздничных блюд, не обязательно их готовить. Подумайте, чего действительно все хотят. И если это будет легкий ужин без индейки и салатов - кто вам запретит составить новое меню?

Праздники должны приносить радость, а не выжимать из вас все соки (фото: freepik.com)

Подготовьте детей. Иногда малыши отказываются от праздничного ужина или не хотят долго сидеть за столом. Не нужно их заставлять. Покормите их в обед, а вечером дайте им возможность спокойно играть. Так никто не будет нервничать, вы сможете спокойно сидеть за столом, а детишки - развлекаться.

Не мечтайте об идеальном празднике. Пора признать, что Рождество или Новый год никогда не будут идеальными, что-то всегда может пойти не так. Поэтому, если у вас не будет завышенных ожиданий, вы будете меньше разочаровываться. Даже если у вас подгорит печенье - научитесь над этим смеяться.

Настройте себя на позитив (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Не сравнивайте себя с другими. Конечно, в Instagram вы увидите множество фотографий с идеальным празднованием. Но не нужно сравнивать себя с блогерами и теми, кто только рисует "картинку". Ваши дети будут помнить приятный вечер с вами и фильмом, какао и теплыми разговорами. А вот идеальную посуду или натертые вилки они точно забудут.

Подумайте о праздниках заранее. Этот пункт следует учитывать в конце каникул. Когда вы собираете украшения и пакуете елку, напишите "отчет". Перечислите все промахи и победы праздников этого года. Так вы сможете учесть все ошибки уже следующей зимой.