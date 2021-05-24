Священик про те, чи можна носити сережки-хрестики: "це вже нагадує сатанізм"

Чи можна носити сережки-хрестики?

За словами священика, носіння подібних прикрас - в певній мірі наруга над знаком хреста.

"Як би не було хрест - символ спасіння на молитовних будинках, на церквах, на монастирях стоять хрести. І повторюсь: це символ спасіння. Якщо ми будемо носити його на вухах, на руках, інколи бачимо навіть на носі - це не є добре. Це вже нагадує сатанізм, бо сатаністи роблять наругу над хрестом", - сказав отець і додав, що "християни мають носити його побожно на грудях".

Фото: подібні сережки можна знайти у багатьох ювелірних магазинах (amazon.com)

Які хрестики для прикрас, а які для захисту?

Отець Олексій звертає увагу на те, що сьогодні багато людей носять хрестики, але не живуть по-християнськи.

"Багато людей мають кулончики, але не знають, що таке віра. Носіння хрестика і християнство має деякі розбіжності. Тобто це є питання глибоко-філософське. Для когось це є прикраса, для когось подарунок мами на пам'ять, а для когось - дійсно символ Христових терпінь. Звичайно, для людей, які живуть у вірі, хрестик буде захистом, обороною і спасінням. І вона буде не тільки на землі з хрестиком, а і на небі", - сказав він.

"Хрестик споконвіку був просто хрестиком: дві частинки дерева, збиті до купи. Уже зараз ми часто бачимо хрестики з розп'яттям. Як символ того, що Ісус віддав життя за людей. Часто протестанти закидають нам: не розпинайте Хреста ще раз. Але Хрест - це символ спасіння", - додав священик.