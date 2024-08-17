"Свою книгу посвятила мужу": история жены павшего украинского авиатора в музее "Голоса мирных"

"Когда началась война, мой муж сказал: "Я должен защитить свою Родину". Это была его твердая позиция", - вспоминает Светлана.

Она понимала, что должно быть рядом с ним. Вся семья – жена, сын и дочь – остались в Украине. Занимались волонтерством и ждали Виктора дома. Дом, семья были источником его силы. Но осенью произошла трагедия.

"Муж погиб 11 ноября 2022 года. Его экипаж шел на самые трудные задачи. В ту, последнюю ротацию, он уже должен был быть дома, но сложные погодные условия задержали замену. За час до того, как ракета попала в борт, я говорила по телефону, что люблю его. Уже разбитые, охваченные огнем, они долетели на свою территорию и посадили борт. Этим они дали нам возможность попрощаться, похоронить их на своей земле и спасти одного из членов экипажа. Он и рассказал, как все было", - делится женщина.

Светлана никогда не писала книг, но после гибели Виктора почувствовала, что должна зафиксировать, каким был ее муж, как совмещал небо и землю, как любил свою работу. Она хотела добавить свой голос к произошедшей истории и показать неизмеримый героизм украинских авиаторов.

"У нас была такая символика: колибри. Это одна из тех птичек, которая в неволе не будет жить. Ассоциативно — маленькая, незначительная на фоне русского нашествия, но как мы сильны, какой у нас несгибаемый дух! Чтобы быть смелым, не нужно иметь оружие. Нужно иметь веру и действовать», - уверена женщина.

История вошла в музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 115 тысяч историй. Расскажите свою на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.