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Свитолина и Костюк поднялись в рейтинге WTA, Ястремская вплотную к возвращению в топ-100

Киев, Понедельник 18 сентября 2023 12:39
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Свитолина и Костюк поднялись в рейтинге WTA, Ястремская вплотную к возвращению в топ-100 Фото: Элина Свитолина попала в топ-25 теннисисток планеты (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Элина Свитолина сохранила статус национальной первой ракетки в обновленной классификации Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

29-летняя украинка поднялась на одну позицию. Теперь бывшая третья ракетка мира оказалась на 24-м месте рейтинга.

Сохранила положение Ангелина Калинина. Уроженка Новой Каховки осталась на 28-й позиции. На три ступени вверх пошла Марта Костюк (42-е место). В то же время опытная Леся Цуренко потеряла 6 ступенек (46-я позиция). Осталась в первой сотне Екатерина Байндль (86-е место).

Тем временем Даяна Ястремская продолжила движение по возвращению в первую сотню рейтинга. Одесситка покорила еще три ступени и поднялась на 102-е место. Зато потеряли позиции в топ-200 Дарья Снигур (152-е место) и Катарина Завацкая (194-е).

Первой ракеткой мира осталась Арина Соболенко из Беларуси. Компанию ей в первой тройке составили полька Ига Свентек и Кори Гауфф из США. Американка Джессика Пегула обошла представительницу Казахстана Елену Рыбакину и стала четвертой.

Свитолина и Костюк поднялись в рейтинге WTA, Ястремская вплотную к возвращению в топ-100

К слову, ранее Ястремская и Калинина одолели первый раунд турнира в Гвадалахаре.

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Марта Костюк Даяна Ястремская Теннис Элина Свитолина
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