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Светлана Лобода записала новую песню – о цене репутации

Светлана Лобода записала новую песню – о цене репутации (фото: instagram com)
Автор: Юлия Бойко

Светлана Лобода представила свой новый сингл Spogady. По ее словам, этот трек о цене репутации, меряемой словами, а не действиями.

Об этом певица сообщила в своем Instagram.

"Кто изменил только декорации, где несколько слов – стоимость репутации", – такие слова звучат в новой песне.

Лобода отметила, где у нее почти 15 миллионов подписчиков, что это "новая мелодия, старая истина".

"Во времена, когда "цена репутации" определяется не действиями, а пустыми словами. Когда братья навсегда становятся пятном в истории. Когда вчерашние герои внезапно распяты толпой, а чувство и разум становятся объектами бесконечных манипуляций - фраза братьев и проституток" приобретает особое значение. Но рассвет всегда приходит после темного времени суток, и правда всегда побеждает", – объяснила Лобода настроение нового трека.

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Лобода