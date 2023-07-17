Светлана Лобода записала новую песню – о цене репутации

"Кто изменил только декорации, где несколько слов – стоимость репутации", – такие слова звучат в новой песне.

Лобода отметила, где у нее почти 15 миллионов подписчиков, что это "новая мелодия, старая истина".

"Во времена, когда "цена репутации" определяется не действиями, а пустыми словами. Когда братья навсегда становятся пятном в истории. Когда вчерашние герои внезапно распяты толпой, а чувство и разум становятся объектами бесконечных манипуляций - фраза братьев и проституток" приобретает особое значение. Но рассвет всегда приходит после темного времени суток, и правда всегда побеждает", – объяснила Лобода настроение нового трека.