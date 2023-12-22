RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В мире приобретает бешеную популярность новый метод похудения 30-30-30. В чем он заключается

Фото: В мире появился новый метод похудения (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В мире стал очень популярный новый метод похудения который называется 30-30-30. Его плюсы в том, что с его помощью вес быстро уходит, а уровень сахара в крови снижается.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Today.

В чем заключается новый метод похудения

Метод предполагает, что человек потребляет 30 граммов белка в течение 30 минут после пробуждения, непосредственно перед завершением 30-минутной тренировки низкой интенсивности.

Это совпадает с результатами нового исследования, которое показало, что двухчасовой интервал между 7 и 9 часами утра - идеальное время для занятий спортом, чтобы похудеть.

Автор метода 30-30-30 Тим Феррис, он написал книгу "Тело за 4 часа".

Диетолог клиники Майо Шмидт не очень доволен таким методом и рекомендует добавлять в завтрак помимо белка и другие продукты, например богатые клетчаткой фрукты, овощи и даже углеводы.

Это не значит, что правило 30-30-30 не дает никаких преимуществ, особенно если оно помогает человеку быть более активным.

"Если вы не делаете никаких упражнений и теперь выполняете 30 минут в день кардиотренировок низкой интенсивности, это лучше, чем ничего",  - сообщил диетолог Джейсон Маховски.

"Этот метод не кажется вредным, но он не является универсальным", - добавил он, отметив, что для снижения веса следует просто сосредоточиться на количестве сжигаемых калорий.

Маховски признает, что в правиле 30-30-30 может сыграть роль психологический фактор.

"Некоторые люди считают, что утренние упражнения заставляют их более внимательно относиться к выбору еды в оставшуюся часть дня, поэтому это может иметь положительный волновой эффект", - объяснил он.

 

Кстати, раньше мы рассказывали, безопасно ли использовать "Оземпик" для похудения.

Мы также писали о случившемся в Великобритании, где женщина умерла после операции на желудке.

Читайте РБК-Украина в Google News
похудениеЗдоровое питание