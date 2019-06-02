ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гідний син України: трагічно загинув заступник командира "Азова" (фото)

STYLERЖиття    02.06.2019 - 19:56
Гідний син України: трагічно загинув заступник командира "Азова" (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

Не стало українського воїна, який захищав країну від агресора

"Азов" позбувся ще одного свого воїна. Колишній заступник командира "Азова" Ігор Прозапас з позивним "Кіхот" трагічно і передчасно загинув. Про це повідомляється на офіційній сторінці полку в Facebook.

Український воїн вступив в ряди "Азова" в 2015 році. За словами товаришів по службі, він був яскравим представником нової військової еліти, і представляв собою справжнього бойового офіцера.

Прозапас обіймав посаду заступника командира "Азова" щодо застосування артилерії.

Під його авторством вийшли кілька наукових статей, в тому числі і про систему управління вогнем ISTAR в сучасному військовому конфлікті.

"Друг "Кіхот" завжди залишиться в наших серцях хоробрим воїном, людяним командиром і вірним побратимом. Його щира відданість боротьбі і нашій спільній ідеї є прикладом для наступних поколінь", - йдеться в повідомленні "Азова".

Полк також висловив щирі співчуття рідним бійця і всім, хто його знав.

 

Фото: facebook.com/tviypolk.azov

Користувачі мережі також прокоментували загибель героя.

  • Гідний син своєї країни!!! Воїн!!! Чоловік!!! Герой!!! Вічна пам'ять, вічна слава і вічна шана людська!!!
  • Знову Вальхалла забирає кращих! Один з кращих синів України. Для мене була честь стояти поруч з тобою;

Гідний син України: трагічно загинув заступник командира &quot;Азова&quot; (фото)

Скріншот з Facebook

  • Гідних і вірних героїв України стало менше на одного. Вічна пам'ять брат;
  • Ігор, так нечесно... ти був дуже надійним, і спокійним у всіх ситуаціях. Ти був кращим командиром. Порожнеча...
  • Не можу повірити, що немає "Кіхота", немає товариша, з яким всі починали...

Гідний син України: трагічно загинув заступник командира &quot;Азова&quot; (фото)

Скріншот з Facebook

  • Світла пам'ять, повагу і честь;
  • Відпочивай спокійно, найкращий син України!!!
  • Низький уклін. Героям Слава!

Нагадаємо, що в травні на Донбасі загинули дев'ять українських воїнів. Наймолодший з бійців не дожив два місяці до 25-річчя.

Раніше повідомлялося про те, що на Донбасі військові ВСУ завдали кілька влучних пострілів по ворогу і ліквідували російського офіцера.

 

Пережив 15 операцій: помер ветеран АТО з позивним "Балу" Воїн ВСУ з позивним "Моряк" загинув в страшному ДТП: усі подробиці
Новини України Збройні сили УкраїниАзов
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся