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Весільна фотограф назвала три вірні ознаки того, що пара розлучиться

Автор: Світлана Мащенко

Весільна фотограф розповіла про три індикатори того, що пара розлучиться. Такі тривожні ознаки можна побачити вже на святкуванні.

Про це розповіла блогерка Шейла Херінгтон в TikTok, яка працює весільним фотографом. Такі висновки дівчина зробила спостерігаючи за поведінкою пар на весіллі, а також родичів і друзів наречених.

Цікаво, що Шейла дійшла до таких висновків під час розмови з колегою, що має більший досвід ніж вона.

"Якось у мене була фотосесія під керівництвом весільного фотографа, який сказав, що завжди можна визначити, чи протримається шлюб, базуючись на трьох ознаках", - каже блогерка.

Ознака №1. Багато знімків без партнера

Таких має бути не більше трьох, на думку фотографа.

"Це має сенс, коли ви фотографуєтесь з мамою і татом. Але "виганяти" партнера з кадру на більше, ніж три знімки, як на мене, трохи підозріло", - каже вона.

Ознака №2. Поведінка подруг нареченої або друзів нареченого

Якщо друзі не найкращим чином ставляться до обраниці (обранця), ухиляються від згадок про них під час тостів, у шлюбу мало шансів на успіх.

Ознака №3. Партнери більше часу проводять з родичами, гостями, ніж зі своєю половинкою

Цей дзвіночок блогерка також вважає тривожним. Адже якщо вже на весіллі ви віддаляєтесь один від одного, то що ж буде далі.

Раніше психолог розповіла, чому насправді зраджують чоловіки, як побачити тривожні дзвіночки, і чи варто пробачати.

Також ми писали про помилки, які найчастіше допускають жінки на початку стосунків.

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