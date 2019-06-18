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Весілля Потапа і Насті - рекламна акція: соцмережі обговорюють заяву


Шлюб Потапа і Насті Каменських назвали фікцією. Фанати пари не згодні

Весілля Потапа і Насті Каменських - черговий маркетинговий хід. З такою заявою виступила популярна блогер Лєна Міро. За її словами, українські артисти одружилися лише для того, щоб нагадати про себе ще більшій кількості людей, і "краще продаватися на корпоративах".

При цьому скандальний блогер каже, що вона вже 20 років в захваті від дуету Потапа і Насті. Але не через їхній талант, а через те, що вони "примудряються заробляти практично ні на чому".

"Як, не маючи ні голосу, ні слуху, ні нормальних пісень, ці люди тримаються на плаву? Це - талант. Не інакше. Заробляти ні на чому - треба вміти", - написала Лєна Міро і додала, що "Потап - відмінний менеджер, який двадцять років успішно продає і продюсує принади Настусі".

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

"Новий маркетинговий хід з весіллям Потапа і Насті всі прийняли за чисту монету. Ну, треба ж, зраділи всі за Настю - знайшли нарешті своє неземне щастя, об'їздивши всі закутки нафтових родовищ нашої неосяжної країни. Ну, скажіть чесно: ви - на корпораті, на сцені - чоловік і дружина. Чи хотіли б ви дружину, поки чоловік бухає з колегами? Ось на це і розраховано. Очевидно, що шлюб Потапа і Насті - фікція. Такий же бізнес-проект, як і їхній дует А всі останні фотографії Насті - це всього лише реклама. Як постер фільму. Розповідає про те, що вас чекає ранок", - впевнена найчитаєміший блогер Росії.

Дивно, але деякі користувачі мережі поділяють точку зору Міро.

"Погоджуся. Попався якось уривок запису з концерту, де Потап Настю ставив в різні пози, плескав по товстій ж*пі і відпускав вульгарні коментарі. Дивна поведінка для майбутнього чоловіка", - написав один юзер.

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Але більшість вважають, що Лєна Міро "несе повну маячню".

  • Хто така Лєна Міро, де вона живе, хто її бачив на світських тусовках? Прославилася завдяки злісним промовам і тільки... Пора вже поховати цього скорботного розумом інтернет-персонажа.
  • Лєна, в тебе погано з темами, які залучають читача? Тобто у самої з талантом туго?
  • Обзаздрилася. Мабуть, зовсім туго з се*сом.

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  • Заздрість у Лєни, звичайнісінька бабська заздрість! Настя як персик, а Лєна як урюк. І вона це прекрасно розуміє. А пара чудова, і одружилися вони не для піару. 13 років була коханкою, тепер офіційно стала дружиною, тому що діток хоче. А Потап дуже цивілізовано розлучився з Іриною, разом працюють і виховують сина. І в Ірини є хлопець, з яким на весіллі була у колишнього чоловіка. Так що все там пучком.

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