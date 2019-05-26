Весілля Потапа і Насті: молодята стали героями "Сімпсонів" (фото)

Потап і Настя, які кілька днів тому заявили всьому світу про свою любов, стали найбільш обговорюваними українськими артистами. З моменту одруження медійна популярність артистів зросла в рази! Яскрава подія у житті двох закоханих не обійшла стороною і шанувальників. Мережа буквально "вибухнула" численними фан-артами, серед яких і зображення пари в естетиці мультсеріалу "Сімпсони".

Шанувальники пари зобразили Настю і Потапа в таких же весільних вбраннях, в яких вони були на весіллі в Києві. Два нових "жителя" Спрінгфілда були зображені на тлі місцевої церкви. Знімок опублікувала Настя Каменських у своєму Instagram.

Потап і Настя весілля 2019 – молодята стали героями Сімпсонів (фото: instagram.com/kamenskux)

Серед інших фан-артів й інші мотиви, на яких зображені закохані.

Потап і Настя весілля 2019 – молодята стали героями Сімпсонів (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що раніше Потап розповів, як довго він чекав весілля з Настею Каменських.

Також LITE писало, що Настя Каменських зворушила мережа щасливими весільним фото.

До цього стало відомо, куди вирушили Потап і Настя в свій медовий місяць.