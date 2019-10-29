Від Сузукі до Тесли: всі машини Зеленського у фотографіях

Володимир Зеленський прокотився на Тойоті по новій трасі Н-8 Бориспіль-Маріуполь. Цікаво, що цей автомобіль на донецьких номерах не пробивається по базі МВС. Але це і не дивно, якщо ця машина з президентського автопарку.

Зеленський в салоні Тойоти (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Сам же Зеленський сказав, що "покатушки" на Тойоті стали для нього другим позитивним моментом за рік - після поїздки за кермом Тесли. Ми вирішили розповісти і показати вам, на яких авто ще їздить або їздив Володимир Зеленський - до того, як став президентом, і вже в якості гаранта.

Перший автомобіль, з яким засвітився Зеленський ще будучи учасником "Кварталу 95" - це Suzuki Grand Vitara. Тоді майбутній президент називав цю машину "автомобілем середнього класу". Тоді актор взяв машину в кредит, але незабаром вирішив якомога швидше її поміняти. У нього стрімко розвивалася кар'єра і зовсім скоро він зміг це зробити.

Перше авто Зеленського Suzuki Grand Vitara

Далі Зеленський зупинив свій вибір на BMW X5 другого покоління. У той час і у дружини актора Олени Зеленської також з'явилося авто Merсedes S500 4Matic 2014 року випуску.

Білий BMW X5 Володимира Зеленського

Незабаром майбутній голова України вирішив собі представницький автомобіль Range Rover, на якому він їздить до сих пір. Об'єм двигуна такого "звіра" 4,4 літра, тобто на 100 кілометрів він "з'їдає" 20 літрів палива. Вартість такого авто на той час була 4, 6 мільйона гривень. Принаймні, так президент вказав у декларації про доходи за 2018 рік.

Range Rover Володимира Зеленського

Не можемо не згадати і про скандальний автомобіль Mercedes Benz, на якому приїхав Володимир Зеленський здавати аналізи перед дебатами з екс-президентом України Петром Порошенко. Ходили чутки, що цей Мерседес 2003 року випуску належав колись оліграху Ігорю Коломойському. Так, принаймні, стверджував нардеп Володимир Ар'єв.

Mercedes Benz зазначений у декларації Володимира Зеленського

Відзначимо, що в декларації колишнього "кварталівця" всього два автомобіля. Це Range Rover 2016 року і Mercedes Benz 2014 року, який, судячи по документу обійшовся йому в 1,4 мільйона гривень.

Нагадаємо, що перед парламентськими виборами Зеленський звернувся до українців, сидячи за кермом Тесли. Тоді користувачі мережі дуже бурхливо відреагували на нове відео Зеленського - підписники в коментарях засипали президента, який знявся для ролика за кермом авто, теплими компліментами і добрими побажаннями.

Зеленський за кермом Тесли (Скріншот з відео)