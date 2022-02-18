Суспільне покарало Лодигіна після скандального висловлювання про українців на Нацвідборі

Сам же Лодигін, голова оргкомітету Нацвідбору на Євробачення-2022 і член журі кастингу, заявляв перед цим на прес-конференції про свою готовність піти у відставку, щоб підтвердити чисту репутацію "Суспільного".

Також він перепросив за свої скандальні висловлювання про українців, коли коментував виступ гурту KALUSH Orchestra на фіналі Нацвідбору.

Так, визнавав Лодигін, його фраза - "Мені здається, що ми вже кілька разів представляли себе, як Україна, як українці, як такі - люди з лісів, люди з гір у цьому випадку" - була некоректною.

Та репліка, що прозвучала в ефірі фіналу Нацвідбору 12 лютого, викликала в суспільстві обурення і критику з боку діячів культури. Тому Лодигіну довелося виправдовуватися, а також висловитися про готовність піти у відставку.

"Зараз бачу від суспільства, вираженого в наглядовій раді НСТУ, сигнали недовіри по моїй роботі, я згоден прийняти таку аргументацію, якщо до моєї роботи є недовіра. Я готовий подати у відставку, щоб підтвердити кришталево чисту репутацію Суспільного у цій справі", - заявив він.

Як сьогодні розповіли в наглядовій раді, Ярослав Лодигін сам подав у відставку.

"Сподіваюся, що Ярослав в майбутньому зможе продовжити співпрацю з Суспільним в інших ролях", - пише Міський.