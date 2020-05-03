Існуюче ПЛР-тестування не ефективне: вчені зробили важливу заяву

Коронавірус після одужання людини недостатньо ефективно визначається ПЛР-тестами. Китайські вчені заявили, що це говорить про необхідність пошуку інших способів проведення тестування на визначення коронавіруса після одужання.

Як повідомляється, фахівці з університету Чунцина досліджували тканини померлої жінки, яку готували до виписки після негативного тесту на SARS-CoV-2. З'ясувалося, що вірус залишався в її легенях.

Вчені вивчили тканини 78-річної жінки, яка померла в лікарні 14 лютого. Причиною смерті став серцево-судинний колапс. Пацієнтка проходила лікування від пневмонії та інших ускладнень, викликаних забрудненням SARS-CoV-2. Її стан покращився, комп'ютерна томографія не виявила суттєвих відхилень від норми, три послідовних ПЛР-тести на COVID-19 виявилися негативними. Жінку готували до виписки, але вона раптово померла. Деталі дослідження опубліковані в журналі Nature.

Вчені досліджували органи померлої та виявили РНК вірусу SARS-CoV-2 в легенях. Патологічні пошкодження цього органу відповідали картині захворювання на коронавірус.

"Ми виявили залишковий SARS-CoV-2 в легенях у пацієнта, готового до виписки, що підвищує ймовірність того, що негативний результат мазка з носоглотки може не відображати наявність вірусу в тканинах легенів", – прийшли до висновку фахівці.

Медики запропонували продовжити тривалість обсервації виписаних пацієнтів. Також вчені вважають ефективним визначення РНК SARS-CoV-2 в легеневих рідинах і своєчасно проводити повторне медичне обстеження виписаних пацієнтів, особливо літніх.

Нагадаємо, що у двох областях України за добу немає нових випадків COVID-19.