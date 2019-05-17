Супрун розвіяла міфи про артеріальний тиск

Супрун дала розповіла, як правильно вимірювати тиск
Уляна Супрун зазначила, що в Україні кожна третя доросла людина має підвищений артеріальний тиск. При цьому подібна тенденція спостерігається і в інших країнах. Про це в. о. міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці у Facebook.
За словами Супрун, через високий тиск збільшується ризик розвитку мозкового інсульту, інфаркту міокарда, серцевої чи ниркової недостатності. При цьому підвищений тиск щорічно викликає близько 7,5 мільйонів смертей. Це більше 12% від загальної кількості.
У більшості людей з високим тиском немає ознак або симптомів, навіть якщо показники артеріального тиску досягають небезпечно високих рівнів. При цьому у деяких людей у разі підвищеного тиску може бути головний біль, задишка, і навіть кровотеча з носа.
Уляна Супрун розповіла про артеріальний тиск (фото: facebook.com/ulanasuprun)
Але ці ознаки і симптоми зазвичай не проявляються, поки тиск не досягне важкого або небезпечного для життя рівня.
Лікар-кардіолог Лариса Міщенко розповіла про артеріальний тиску. Це слід знати кожному.
Коли вимірюєте тиск, потрібно дотримуватися наступних правил:
Уляна Супрун розповіла про артеріальний тиск (фото: pixabay.com)
Ще кілька найпоширеніших міфів про вимірювання тиску.
Механічні сфігмоманометри точніше, ніж автоматичні прилади.
Сучасні автоматичні і напівавтоматичні прилади для вимірювання тиску з манжетою на плече мають високий клас точності і рекомендовані як для професійного, так і для індивідуального використання.
Часто пацієнти, отримуючи різні показники тиску після двох або трьох вимірів, вважають свій "домашній" прилад несправним і навіть приносять його лікаря на перевірку.
Насправді абсолютно нормально отримувати різні результати. Тиск і пульс - величини дуже мінливі, які реагують на різні подразники зовні і всередині організму. Саме тому і рекомендується робити декілька вимірів і визначати середній показник.
За словами Супрун, поняття "робочого тиску" - це міф. Деякі люди називають високий тиск своїм нормальним станом, так як не мають скарг і негативних відчуттів. Але це не означає, що лікуватися не потрібно.
Нагадаємо, що доктор Комаровський зруйнував міф про високу температуру.
Раніше повідомлялося про те, що Супрун дала важливі поради для батьків з немовлятами.