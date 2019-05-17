Супрун розвіяла міфи про артеріальний тиск

Уляна Супрун зазначила, що в Україні кожна третя доросла людина має підвищений артеріальний тиск. При цьому подібна тенденція спостерігається і в інших країнах. Про це в. о. міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Супрун, через високий тиск збільшується ризик розвитку мозкового інсульту, інфаркту міокарда, серцевої чи ниркової недостатності. При цьому підвищений тиск щорічно викликає близько 7,5 мільйонів смертей. Це більше 12% від загальної кількості.

У більшості людей з високим тиском немає ознак або симптомів, навіть якщо показники артеріального тиску досягають небезпечно високих рівнів. При цьому у деяких людей у разі підвищеного тиску може бути головний біль, задишка, і навіть кровотеча з носа.

Уляна Супрун розповіла про артеріальний тиск (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Але ці ознаки і симптоми зазвичай не проявляються, поки тиск не досягне важкого або небезпечного для життя рівня.

Лікар-кардіолог Лариса Міщенко розповіла про артеріальний тиску. Це слід знати кожному.

Для дорослої здорової людини оптимальним є артеріальний тиск 120/80 мм

За останніми рекомендаціями Європейського товариства кардіологів 2018 року, тиск 140/90 мм рт.ст. і вище є причиною для встановлення діагнозу артеріальної гіпертензії.

При вимірюванні тиску в домашніх умовах приводом для звернення до лікаря з метою діагностики артеріальної гіпертензії показник 135/85 мм рт.ст.

Коли вимірюєте тиск, потрібно дотримуватися наступних правил:

Робити це потрібно в спокійному місці після 5 хвилин відпочинку в положенні сидячи і спираючись на спинку стільця, обидві ноги тримати на підлозі.

За 30 хв до вимірювання тиску не можна курити, вживати каву та інші напої, що містять кофеїн, пити алкоголь і виконувати інтенсивні фізичні вправи.

Використовувати для вимірювання потрібно манжету відповідного розміру: для більшості людей підходить стандартна (ширина - 12-13 см, довжина - 35 см)

Манжетка повинна бути розміщена на плечі на рівні серця, на 2-3 см вище ліктьового згину, руку повинні вільно лежати на столі.

Виміряйте тиск мінімум двічі з інтервалом 1 хвилина і розрахуйте середній показник.

Уляна Супрун розповіла про артеріальний тиск (фото: pixabay.com)

Ще кілька найпоширеніших міфів про вимірювання тиску.

Механічні сфігмоманометри точніше, ніж автоматичні прилади.

Сучасні автоматичні і напівавтоматичні прилади для вимірювання тиску з манжетою на плече мають високий клас точності і рекомендовані як для професійного, так і для індивідуального використання.

Часто пацієнти, отримуючи різні показники тиску після двох або трьох вимірів, вважають свій "домашній" прилад несправним і навіть приносять його лікаря на перевірку.

Насправді абсолютно нормально отримувати різні результати. Тиск і пульс - величини дуже мінливі, які реагують на різні подразники зовні і всередині організму. Саме тому і рекомендується робити декілька вимірів і визначати середній показник.

За словами Супрун, поняття "робочого тиску" - це міф. Деякі люди називають високий тиск своїм нормальним станом, так як не мають скарг і негативних відчуттів. Але це не означає, що лікуватися не потрібно.

Нагадаємо, що доктор Комаровський зруйнував міф про високу температуру.

Раніше повідомлялося про те, що Супрун дала важливі поради для батьків з немовлятами.