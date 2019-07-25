Супрун розповіла, як МОЗ буде боротися з фальшивими ліками

З осені 2019 року на упаковках ліків з'явиться спеціальна маркіровка, яка дозволить перевірити достовірність того чи іншого препарату. При цьому в кінці року українці самі зможуть перевіряти ліки через спеціальний мобільний додаток. Про це заявила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

Вчора, 24 липня, Кабмін прийняв для цього відповідну постанову. Тепер виробники ліків будуть друкувати на упаковці препаратів спеціальний 2D код. Його будуть наносити при виробництві на заводі. Дані про ліки будуть знаходитися в єдиній системі моніторингу препаратів.

Після сканування на екрані з'явиться інформація про ліки. Можна буде дізнатися, чи не є фальсифікований препарат, прострочений або завезений в Україну з порушенням.

Більшість іноземних препаратів, які продаються в Україні, мають двомірне кодування упаковок. Деякі українські фармацевтичні компанії придбали необхідне обладнання і кодують свою продукцію.

За словами Супрун, з часом до кодування приєднаються все більше українських виробників.

Нагадаємо, що Супрун розповіла, як зберегти своє здоров'я. При цьому вона зазначила, що основні причини передчасної смерті - серцево-судинні хвороби, рак і діабет.

Раніше повідомлялося про те, що Супрун розповіла про кібербулінг і цькування на роботі.