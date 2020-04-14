Супрун розповіла про використання швидких тестів на коронавірус

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні продовжує поширюватися, але в аптеках вже з'явилися тести українського виробництва

Коронавірус в Україні зафіксований у 3 102 осіб. При цьому кількість летальних випадків зросла до 93. В деяких аптеках у продажу з'явилися швидкі тести українського виробництва для виявлення коронавірусної інфекції.

За словами колишнього керівника МОЗ України Уляни Супрун. Тепер кожен може придбати тест без рецепта лікаря і самостійно пройти його вдома. Можливість купити тест - це добре, але для отримання найбільш точного результату, дослідження повинен робити саме лікар.

"Самостійне ж виконання тесту несе ризики, оскільки пацієнти можуть скористатися ним неправильно. Наприклад, вони можуть неправильно відібрати кров і внести занадто малу або велику кількість крові у лунку, неправильно зафіксувати час для зчитування результату, виконувати його в невідповідних для цього умовах в цілому. Всі ці фактори впливають на точність результату. І дуже ймовірно, що людина без навичок, не зможе повноцінно виконати всі умови вдома", - написала Супрун на своїй сторінці в Facebook.

Через це люди можуть отримати помилковий (позитивний чи негативний) результат. В обох випадках це небезпечно.

Швидкий тест - це тест на визначення антитіл, а не на виявлення вірусу. В залежності від особливостей виробництва, він здатний виявити антитіла вірусу в середньому після 4-7 днів інфікування.

Тому якщо результат негативний - це може створити хибну ілюзію, що все в порядку. Адже негативний результат можливий у період "серологічного вікна", коли людина вже заразилася, але антитіл у крові поки немає. Тому негативний результат не виключає можливості зараження вірусом.

Позитивний результат означає, що контакт з вірусом вже відбувся. З одного боку, це може означати, що людина вже давно перехворіла і тест показує наявність імунітету. В протилежному разі це може означати, що хвороба у розпалі. Тому перше, що слід зробити - це повідомити свого лікаря і дотримуватися правил самоізоляції до того, як позитивний результат не буде підтверджено або скасовано ПЛР тестуванням.

Крім того, швидкий тест - це тест для виконання якого потрібні зразки крові. Тому використані тести та скарифікатори - це медичні відходи (відповідно до Закону України "Про відходи" - це небезпечні відходи). Важливо подбати про їх правильну утилізацію, щоб ніхто сторонній не мав з ними контакту. Просто викидати їх не можна.

Ще один негативний момент - дослідження в домашніх умовах руйнує алгоритм виявлення інфікованих людей, який існує зараз. Важливо, щоб результат тесту (позитивний або негативний) потрапив в статистику, адже це інформація, яку надалі використовують епідеміологи для відстеження контактів інфікованої людини та для фіксування в статистиці.

Тому на даному етапі не рекомендується робити тест без консультації з лікарем.

Нагадаємо, що Супрун розповіла, як пережити карантин без конфліктів і негативу.