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У Супрун "наїхали" на Зеленського через медреформу

STYLERЖиття    18.04.2019 - 14:10
У Супрун "наїхали" на Зеленського через медреформу
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Зеленський, кажуть у Супрун, продемонстрував необізнаність щодо медичної реформи в Україні

Володимира Зеленського звинуватили в поширенні дезінформації стосовно медичної реформи в Україні. Про те, що кандидат в президенти продемонстрував необізнаність щодо роботи екстреної служби і запуску трансформації охорони здоров’я, заявили у Міністерстві охорони здоров'я.

В відомстві зауважили, що слова про медичну реформу, сказані Володимиром Зеленським у інтерв'ю РБК-Україна, є неправдивими. 

"Я думаю, сама Верховна рада не знає відповіді на якісь питання, які турбують суспільство. Це як з медичною реформою. Це точно така ж історія. Приймають медичну реформу... Хто взагалі запитав у людей, а як ми з села доїдемо в цю лікарню? Тому що тепер швидка допомога не приїжджає, а у моєї дитини 39, а навіть якщо 37, і ця бабуся з цієї онукою, у неї серце стає, до неї не їде швидка допомога, тому що у нас така реформа", - говорив кандидат на пост гаранта.

У Супрун &quot;наїхали&quot; на Зеленського через медреформу

Скриншот (facebook.com/moz.ukr)

На Facebook-сторінці МОЗу нагадали, що концепція змін у системі охорони здоров’я була розроблена експертами ще у 2014 році. При цьому перед запуском трансформації системи охорони здоров’я було проведено серію консультацій з пацієнтами, медиками, керівниками медичних закладів, органів місцевого самоврядування, місцевих адміністрацій тощо у всіх регіонах країни

"Динаміка вибору свого лікаря і рівень задоволення громадян свідчать про підтримку трансформації охорони здоров’я і добре пропрацьований план змін", - йдеться у повідомленні.

Також у відомстві підкреслили, що виклики швидкої допомоги ніхто не скасовував, а "звернення батьків маленьких пацієнтів є екстреним викликом, на який обов’язково приїжджає і приїжджатиме бригада екстреної медичної допомоги".

"Нині понад 70% викликів швидкої - це непрофільні випадки. Екстрена допомога досі обслуговує ці випадки, через що часто не може вчасно надати необхідну допомогу людям у критичному стані, зокрема - дітям", - додали у МОЗ.

"Люди у станах, які не загрожують життю (незначне підвищення температури чи тиску без додаткових симптомів, випадки загострення хронічних хвороб тощо) також отримують необхідну допомогу. Якщо на регіональному рівні не визначений механізм надання медичної допомоги в неекстрених випадках, до таких пацієнтів виїжджають бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги протягом 1 години з моменту отримання звернення", - резюмували у Супрун, коментуючи слова Зеленського.



У Супрун &quot;наїхали&quot; на Зеленського через медреформу
У Супрун &quot;наїхали&quot; на Зеленського через медреформу

Скриншот (facebook.com/moz.ukr)

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