Чоловік Заворотнюк відвідав дружину в лікарні (відео)

Анастасія Заворотнюк, у якої лікарі діагностували останню стадію раку, досі перебуває в лікарні. Лікарі спеціально ввели її в штучну кому, адже у актриси відмовили деякі органи, повідомляють російські ЗМІ. Чоловік Анастасії "засвітився" в клініці, де знаходиться "прекрасна няня". Чоловік артистки Петро Чернишов, який є відомим фігуристом, прийшов до лікарні, щоб провідати свою другу половинку.

Цей момент потрапив на відео. Напередодні цю ж лікарню відвідала старша дочка актриси - Ганна.

Раніше відверте визнання фігуриста про дружину схвилювало мережу. У ньому він розповідав, що Анастасія до хвороби працювала безперервно.

Відео: Чоловік Заворотнюк відвідав дружину в лікарні (YouTube/Москва 24)

Наголошується, що чоловік Анастасії намагався залишитися непоміченим, коли підходив до лікарні, у нього на очі була натягнута кепка, але журналісти все одно "підловили" фігуриста.

За даними ЗМІ, лікарі діагностували у 48-річної актриси рак мозку четвертої стадії. Раніше Анастасія зверталася до медиків закордоном і навіть перенесла складну операцію в Німеччині, але поліпшення в стані здоров'я це не принесло.