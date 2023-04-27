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В супермаркете Киева клиентов шокировали мышиные бега: детали скандала (видео)

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Киев, Четверг 27 апреля 2023 14:15
В супермаркете Киева клиентов шокировали мышиные бега: детали скандала (видео) В супермаркете Киева увидели мышь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве в одном из супермаркетов по торговому залу бегали мыши. Как оказалось, грызунов засекли в магазине Novus на Кольцевой,12. По слова очевидцев, персонал на маленьких "гостей" не обращал внимание.

О деталях скандала рассказал начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет ТСН.

Детали скандала с мышью

Так, в сети опубликовали ролик, на котором видно, как по торговому залу бегает мышь.

Сейчас в магазине организовали проверку и вынесено решение об устранении выявленных нарушений. Также в маркете изъяли продукты питания, где могли орудовать грызуны.

"О магазине "Новус", где разгуливали мыши - факт подтвердился. Магазин посетила наша инспекция. Было вынесено решение Госпродпотребслужбы о приведении магазина в надлежащий вид, согласно действующему законодательству. А именно -там должны провести усиленные дератизационные мероприятия и изъять из продажи продукты питания, в которые могли попасть грызуны", – рассказал Рубан.

По его словам, заключенное "Новусом" соглашение с предприятием, которое должно было бы провести дератизационные мероприятия, фактически не выполнялось.

Рубан сообщил, что сам магазин продолжает работу, из него изъяты только те продукты, с которыми могли контактировать грызуны.

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Кроме того, никогда не покупайте в секонд-хэнде эти вещи, иначе угробите здоровье.

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Киев супермаркет мыши