В супермаркете Киева клиентов шокировали мышиные бега: детали скандала (видео)
В Киеве в одном из супермаркетов по торговому залу бегали мыши. Как оказалось, грызунов засекли в магазине Novus на Кольцевой,12. По слова очевидцев, персонал на маленьких "гостей" не обращал внимание.
О деталях скандала рассказал начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет ТСН.
Детали скандала с мышью
Так, в сети опубликовали ролик, на котором видно, как по торговому залу бегает мышь.
Сейчас в магазине организовали проверку и вынесено решение об устранении выявленных нарушений. Также в маркете изъяли продукты питания, где могли орудовать грызуны.
"О магазине "Новус", где разгуливали мыши - факт подтвердился. Магазин посетила наша инспекция. Было вынесено решение Госпродпотребслужбы о приведении магазина в надлежащий вид, согласно действующему законодательству. А именно -там должны провести усиленные дератизационные мероприятия и изъять из продажи продукты питания, в которые могли попасть грызуны", – рассказал Рубан.
По его словам, заключенное "Новусом" соглашение с предприятием, которое должно было бы провести дератизационные мероприятия, фактически не выполнялось.
Рубан сообщил, что сам магазин продолжает работу, из него изъяты только те продукты, с которыми могли контактировать грызуны.
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